Турция отменяет режим чрезвычайного положения 1 5.07.2018, 21:51

Режим ЧП будет отменен спустя два года после попытки переворота.

Власти Турции 9 июля отменят режим чрезвычайного положения, который был введен после попытки государственного переворота в июле 2016 года, об этом в интервью государственному агентству "Анадолу" рассказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым, передает “Настоящее время”.

"В понедельник будет анонсирован новый состав правительства и будет отменен режим чрезвычайного положения", – рассказал Йылдырым.

Об этом же заявлял президент страны Реджеп Эрдоган во время своей предвыборной кампании. Чрезвычайное положение ввели в стране после попытки военного переворота летом 2016 года. Изначально его ввели сроком на три месяца, но позже продлили на неопределенный срок.

Из-за этого у турецких властей появилась возможность арестовывать людей и держать их месяц в тюрьме без предъявления обвинений. Позже Турция приостановила действие Европейской конвенции по правам человека, чтобы иметь возможность "быстро отвечать на действия всевозможных террористических организаций".

За это время власти Турции аннулировали паспорта почти 11 тысяч человек, еще тысячи журналистов, преподавателей и военных были арестованы или приговорены к тюремному заключению якобы за связи с попыткой государственного переворота в стране. Также власти закрыли несколько тысяч школ и благотворительных организаций по подозрению в связях с мятежниками.

После попытки переворота Эрдоган грозился вернуть смертную казнь, но власти Евросоюза выдвинули Турции ультиматум – если казнь будет введена, переговоры о вступлении страны в Евросоюз "немедленно" остановятся. Дальше обещаний турецкие власти не пошли.

Эти действия вызвали резкую критику на Западе. Несколько европейских стран высказали опасения, что Эрдоган под предлогом режима ЧС консолидирует в своих руках еще большую власть. Однако турецкие власти заверили, что простых граждан режим ЧС никак не касается.