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Предприятия Лукашенко оставляют людей в бедности

  • 5.07.2018, 22:02
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Оздоровить государственные предприятия у правителя не получается.

Оздоровить не удалось, поэтому Экономический суд Витебской области признал банкротом Шумилинское райпо и открыл против должника ликвидационное производство. В райпо 147 кредиторов и почти 2 миллиона долларов долга.

Предполагается, что после продажи активов хватит денег на покрытие долгов. Но откуда взялся такой огромный долг?

Подробности – в видеоматериале «Белсата».


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