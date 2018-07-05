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Новак Джокович: Мне нравится есть траву с кортов Уимблдона

  • 5.07.2018, 22:12
Новак Джокович

Известный сербский теннисист объяснил, почему после побед ест траву с уимблдонских кортов.

Серб Новак Джокович рассказал, откуда тянется традиция пробовать на вкус траву с Центрального корта после его побед на Уимблдоне (2011, 2014, 2015).

«Мне нравится есть траву с кортов Уимблдона. Это означает, что я победил в финале. Это похоже на небольшую традицию – трижды я побеждал на турнире и трижды ел траву после триумфа.

Я всегда мечтал выиграть Уимблдон. Когда мне было 7 или 8 лет, я делал макеты уимблдонского трофея и поднимал их над собой перед зеркалом, воображая себя чемпионом. Это всегда была одна из самых больших моих мечт. Ещё тогда я сказал себе: «Если так будет на самом деле, я обязательно должен попробовать на вкус траву с Центрального корта».

Не знаю, почему я решил именно так, но, когда я сделал это впервые, это стало лучшим десертом, который мне удавалось попробовать в своей жизни. Надеюсь, у меня ещё будет такой опыт до окончания карьеры», – цитирует Джоковича championat.com.

В матче второго раунда Уимблдона-2018 Новаку предстоит встреча с аргентинцем Орасио Себальосом.


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