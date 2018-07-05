В США рассекретили более 250 видеозаписей ядерных взрывов 5.07.2018, 22:17

На YouTube появилась очередная серия рассекреченных съемок ядерных испытаний, сделанных во время холодной войны.

Ливерморская национальная лаборатория в США на своем канале в YouTube опубликовала более 250 рассекреченных видеозаписей, запечатлевших ядерные испытания конца 1950-х — начала 1960-х годов. Это часть коллекции более чем 10 тыс. записей, сделанных в первые два десятилетия с момента первого испытания ядерного оружия, передает РБК.

Проект по оцифровке записей ядерных испытаний действует с 2017 года. В пресс-релизе проекта указано, что всего с 1945 по 1962 год США провели 210 атмосферных ядерных испытаний. Каждое фиксировалось высокоскоростными камерами. Всего за 17 лет было сделано более 10 тыс. съемок.

В частности, на кинопленку была запечатлена серия взрывов Operation Teapot (операция «Чайник») — 11 ядерных испытаний, проведенных на полигоне в Неваде в феврале — мае 1955 года. Взрыв, обозначенный кодом Tesla, был третьим в серии. Во время испытания на башне высотой 91 м была взорвана бомба мощностью семь килотонн.

Большая часть записей долгое время была засекречена и лежала в архивах. Кинопленка, на которую снимались взрывы, с течением времени начала портиться. «Нам известно, что эти записи оказались на грани полного уничтожения и вскоре стали бы бесполезны. Данные, которые мы собираем, должны быть оцифрованы, поскольку вне зависимости от того, как вы обращаетесь с кинопленками, вне зависимости от того, как вы их храните, они в любом случае окажутся потеряны. Они сделаны из органического вещества», — рассказал руководитель проекта Грэгг Спригс. По его словам, каждый раз, когда исследователи открывали коробки с пленками, от бобин доносился запах уксуса, что свидетельствует о далеко зашедшем процессе разложения.

Из 10 тыс. роликов, сделанных в ходе испытаний, команде Спригса удалось найти около 6,5 тыс. Более 4 тыс. из них уже отсканированы. Однако не со всех был снят гриф секретности. В открытом доступе оказались порядка 1 тыс. пленок.

Ливерморская национальная лаборатория, опубликовавшая записи, была основана в 1952 году и принимала непосредственное участие в разработке термоядерной бомбы. В честь лаборатории был назван 116-й элемент периодической системы Менделеева — ливерморий.