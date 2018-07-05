В 2017 году белорусские гостиницы были загружены лишь на 29% 1 5.07.2018, 22:26

Большинство номеров в белорусских гостиницах пустуют.

В 2017 году белорусские гостиницы были заполнены на 29%. Иначе говоря, более 2/3 номерного фонда 586 гостиниц, которые работали в Беларуси, пустовали, передает euroradio.fm.

Год назад коэффициент был хуже: загруженность гостиниц составляла 27%. Здесь следует отметить, что в 2017 году в Беларуси стало на 15 гостиниц, хостелов и аналогичных средств размещения больше, а количество номеров увеличилось на 189, сообщает Национальный статистический комитет.

За прошлый год белорусские гостиницы приняли 1 805 600 постояльцев. Выручка, поступившая от размещения, составила 205,1 млн рублей.

Максимальная заполненность белорусских гостиниц за последнее время наблюдалась 5 лет назад. В 2012 году она составляла 43%.

По мнению директора департамента исследований и консалтинга Colliers International Дениса Четверикова, точка безубыточности у каждого отеля своя, но "можно ориентироваться на заполняемость в 30-35%".