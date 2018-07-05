Как будут спасать тайских подростков в затопленной пещере? 5.07.2018, 22:38

Детям, возможно, придется провести в пещере еще несколько недель или даже месяцев.

Спасателям в Таиланде предстоит провести операцию по вызволению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры. ВВС рассказывает, как будет проходить спасательная операция.

К моменту, когда их обнаружили в понедельник, 2 июля, дети и тренер уже провели в пещере девять дней без еды и света.

Однако из-за непрекращающихся дождей детям, возможно, придется провести там еще несколько недель или даже месяцев.

Как они выберутся?

Один из вариантов - научить подростков плавать с аквалангистским снаряжением.

"Вариант со спасением посредством дайвинга - самый быстрый, но и самый опасный", - рассказал координатор Национальной комиссии США по спасению потерявшихся в пещерах Анмар Мирза.

Потребовалось несколько дней для того, чтобы до них смогли добраться дайверы из числа лучших в мире. Ранее сообщалось, что некоторые дети не умеют плавать, а им пришлось бы преодолевать быстрые течения и тесные пространства, а также передвигаться в условиях плохой видимости.

Спасатели могут обеспечить мальчиков полнолицевыми масками для дайвинга, кислородными баллонами и автономными источниками света, а также установить путеводный канат на всем пути. Но эксперты считают, что риск все равно велик.

Начинающим дайверам проще нырять в полнолицевой маске

Фото: AFP

Региональный координатор международной организации по спасению и эвакуации людей под водой в пещерах Эдд Соренсон сказал, что вариант с дайвингом слишком опасен, и его нужно рассматривать в самую последнюю очередь.

"Когда человек находится в условиях нулевой видимости, когда он не приспособлен к подобным условиям, велика вероятность, что он начнет паниковать и убьет либо себя, либо спасателей".

Бурение

Власти Таиланда пытались пробурить отверстия в стенах пещеры, чтобы попытаться откачать часть воды, но это пока не позволяет сделать твердая каменная порода.

Рассматривался вариант эвакуации мальчиков из пещеры и вывоза на вертолете через пробуренное отверстие. Но для этого потребовалось бы проложить новую дорогу к пещерному комплексу, чтобы доставить туда тяжелое оборудование для бурения.

Власти пытались пробурить стены пещеры, чтобы откачать воду

Фото: ЕРА

Другой вариант - дождаться, пока закончится наводнение, чтобы группа могла покинуть пещеру пешком. Но это может занять несколько месяцев - сейчас в самом разгаре сезон дождей.

Что им может угрожать в пещере?

Подростки в возрасте от 11 до 16 лет, а также их 25-летний тренер находятся на тесном склоне пещеры. Там очень сыро, поэтому им нужно оставаться в тепле и сухости, чтобы не допустить переохлаждения.

Пока детей не вызволили, им нужно сохранять спокойствие и не покидать участок суши, на котором они находятся.

В противном случае они могут упасть со скалы, или их может унести течением воды.

"Основная проблема в том, что им нужно передвигаться в темноте", - сказал бывший глава Британской ассоциации спелеологии Энди Ивис.

Три совета от чилийского шахтера

Луис Урзуа

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Чилиец Луис Урзуа провел в 2010 году 69 дней под землей, ожидая спасения. История чилийских шахтеров, запертых под землей, восемь лет назад облетела весь мир так же, как и пропажа и нахождение тайских подростков.

По словам Урзуа, самое главное в этой ситуации - следить за состоянием здоровья, как физическим, так и психологическим. До детей уже добрались дайверы с навыками оказания первой помощи, и детям стоит внимательно слушать их советы, в том числе и по питанию: они девять дней ничего не ели, и неправильный выход из вынужденной голодовки может навредить здоровью.

Второй важный момент - сохранять присутствие духа и не поддаваться унынию, говорит Урзуа. Он вспоминает, что когда его группу шахтеров обнаружили, все очень обрадовались, но затем наступил упадок, потому что скорого спасения ожидать не приходилось.

Наконец, отмечает он, важно работать как единая команда и поддерживать друг друга - только так получится пережить ожидание спасения.

Как им помогают?

Во вторник, 3 июля, детям доставили пищу и медицинские препараты.

"Мы подготовим к отправке дополнительные запасы еды, которых должно хватить как минимум на четыре месяца, а также обучим всех находящихся там 13 человек дайвингу. При этом откачивание воды из пещерного комплекса будет продолжено", - говорится в сообщении вооруженных сил Таиланда.

По информации властей, дети в основном не пострадали, лишь некоторые из них ослабли или получили небольшие травмы.

Между тем дайверы продолжают доставлять в пещеру сотни кислородных баллонов и вскоре планируют разбить в пещере лагерь.

Как им сохранять спокойствие?

"Нахождение в темноте сильно воздействует человека", - сказал Ивис.

У подростков, возможно, и были с собой фонари и мобильные телефоны, но скорее всего они долгое время провели в полной темноте. Поэтому спасатели обеспечивают группу лампами и общаются с запертыми под землей подростками.

Также дайверы готовятся провести туда электричество и телефонную связь, чтобы дети могли поговорить с родителями. С учетом всего этого можно сказать, что спасательная операция проходит успешно.

На фото из "Фейсбука" тренер команды с некоторыми футболистами

Фото: FACEBOOK/EKATOL

"Они не паникуют, и это очень здорово, - сказал бельгийский дайвер Бен Рейменантс, участвующей в спасательной операции. - Очень повезло, что тренер сумел удержать всех в группе, в тесной близости друг к другу, чтобы сохранить энергию. По сути, они их спас".