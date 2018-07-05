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Могилевский активист отстаивает свои права в ООН

  • 5.07.2018, 22:44

Дмитрий Люнтов направил жалобу в Комитет по правам человека из-за ареста после «Марша нетунеядцев».

Активист БСДП (Грамада) Дмитрий Люнтов, осужденный на 15 суток за участие в прошлогоднем «Марше нетунеядцев», направил жалобу в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН. Об этом сообщил БелаПАН могилевский правозащитник Борис Бухель, который помогал активисту в ее подготовке, передает «Радыё Свабода».

15 марта 2017 года в Могилеве прошла очередная акция против декрета № 3, в которой приняло участие от 300 до 500 человек, в том числе «депутат» «палаты представителей» Игорь Марзалюк, который выступал перед собравшимися. После акции около 10 человек были с применением силы задержаны, а потом осуждены. Двое из них, Дмитрий Люнтов и Олег Метелица, были арестованы на 15 и 12 суток соответственно. «Депутат» Марзалюк не был привлечен к административной ответственности.

18 апреля 2017 года кассационная инстанция Могилевского областного суда отклонила жалобу Дмитрия Люнтова, несмотря на то что оппозиционер просил приложить к материалам дела сообщение из Ленинского РОВД Могилева об отсутствии состава правонарушения в действиях Марзалюка. Люнтаў подчеркивал, что его действия на мирной акции ничем не отличались от действий «депутата». Также могилевский оппозиционер указывал, что он участвовал в мирной акции и ничем не нарушил общественный порядок, о чем свидетельствуют рапорты милиционеров и их показания в суде первой инстанции.

В жалобе отмечается, что Всеобщая декларация прав человека провозглашает право каждого человека на свободу убеждений и на их свободное выражение, а также право каждого на свободу проведения мирных собраний. В свою очередь могилевская милиция и суды обеих инстанций, привлекая Люнтова к административной ответственности, проигнорировали международные обязательства Беларуси.

В декабре 2017 года шесть жителей Могилева, наказанные за участие в прошлогодних массовых акциях протеста в Могилеве и Минске, обжаловали решения белорусских судов в Комитете по правам человека ООН.


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