Саудовская Аравия объявила скидки на нефть после требований Трампа 5.07.2018, 22:51

1,499

Саудовская Аравия объявила скидки на большинство своих сортов для клиентов по всему миру.

Меньше чем через сутки после рассерженного твита президента США Дональда Трампа, потребовавшего от ОПЕК "немедленно снизить цены на нефть", Саудовская Аравия объявила скидки на большинство своих сортов для клиентов по всему миру, передает finanz.ru.

Максимальное снижение произойдет для покупателей в Азии - крупнейшем рынке сбыта королевства: августовские партии сорта Arab Light подешевеют на 20 центов. Самая популярная марка саудовской нефти будет с премией в 1,9 доллара к средней цене бенчмарка Oman/Dubai, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Сверхлегкие сорта Arab Extra Light и Arab Super Light подешевеют на 80 центов и 1,1 доллара соответственно.

Для клиентов в США официальные цены снизятся по всей линейке сортов. Arab Extra Light станет дешевле на 20 центов, а другие марки - от Arab Light до Arab Heavy - на 10 центов.

Клиенты в Северо-Западной Европе получат скидку в 45-65 центов по легким сортам: Arab Light и Arab Extra Light будут продаваться на 2,85 и 1,55 доллара дешевле Brent. Arab Medium подешевеет на 5 центов.

Скидки для Южной Европы будут еще больше: Arab Extra Light подешевеет на 75 центов, а Arab Light - на 40 центов.

К политике скидок Саудовская Аравия переходит впервые в этом году. 6 месяцев подряд, пользуясь коллапсом добычи в Венесуэле, сократившей поставки на 300 тысяч баррелей в день, Saudi Aramco повышала отпускные цены для ключевого, азиатского рынка, в результате июльские партии продавались максимально дорого с 2014 года.

Взлет нефтяных котировок до 3-летних максимумов около 80 долларов за баррель Brent вызвал недовольство администрации США и Трампа, который разразился серией агрессивных твитов, обвинив ОПЕК в манипулировании ценами на нефть и пригрозив лишить ближневосточных союзников военной защиты США.

Одновременно конгресс дал ход лежавшему 12 лет на полке законопроекту, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре на нефтяном рынке и подать против стран организации иски в американские суды, приговорив их к многомиллионным штрафам.

На встрече в Вене 22 июня страны ОПЕК и Россия договорились частично свернуть сделку по стабилизации рынка и увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в день.

Не дожидаясь этого решения, Саудовская Аравия в минувшем месяце увеличила производство на 330 тысяч баррелей в день, или рекордную за 5 лет величину, и на начало июля качала 10,3 млн баррелей в день.

Россия взвинтила добычу почти на 200 тысяч баррелей в сутки и на 4 июля довела ее объем до 11,193 млн баррелей ежедневно.