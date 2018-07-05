Роналду согласовал условия контракта с «Ювентусом» 5.07.2018, 22:57

Зарплата звезды мадридского «Реала» в итальянском клубе может составить €30 миллионов в год.

Криштиану Роналду согласовал условия контракта с туринским «Ювентусом», сообщает РБК со ссылкой на AS. По информации издания, трансфер португальского нападающего «Реала» состоится нынешним летом. В итальянском клубе 33-летний футболист будет зарабатывать €30 млн в год.

«Реалу» и «Ювентусу» осталось согласовать сумму трансфера. «Бьянконери» предложили за Роналду €100 млн, «королевский» клуб рассчитывает заработать на продаже обладателя пяти «Золотых мячей» большую сумму.

Как сообщает SportMediaset, «Ювентус» хочет официально оформить сделку до субботы, 7 июля. В четверг состоялась встреча с участием президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, генерального директора Джузеппе Маротты, спортивного директора Фабио Паратичи и главного тренера клуба Массимилиано Аллегри. По окончании встречи Маротта и Паратичи вылетели в Мадрид на переговоры с руководством «Реала».

«Ситуация Криштиану необратима. Роналду не останется в «Реале». У него испортились отношения с президентом Флорентино Пересом. И клуб, и он сам понимают, что, если они продолжат сотрудничество, это может плохо закончиться. У «Реала» начинается новая эра», — считает заместитель главного редактор Marca Карлос Карпио (цитата по Sports.ru).

Действующее соглашение Роналду с «Реалом» рассчитано до лета 2021 года, но форвард заявил, что не исключает смены команды нынешним летом. «Ювентус», по информации Tuttosport, видит в вероятном переходе Роналду возможность для улучшения имиджа клуба во всем мире.

В конце июня OK Diario сообщило, что Роналду договорился с «Реалом» о снижении суммы своего выкупа почти в десять раз — с €1 млрд до €120 млн. При этом пункт о сумме отступных не будет доступен другим испанским командам (в первую очередь «Барселоне»), а также «Пари Сен-Жермен».

«Реал» может расстаться с Роналду из-за его высоких требований по зарплате, которую он настаивает увеличить более чем в два раза. Сейчас португалец зарабатывает в мадридском клубе €21 млн за сезон. В ходе переговоров с руководством «Реала» он заявил, что хочет получать не меньше Лионеля Месси, зарплата которого в «Барселоне» составляет €50 млн за сезон.