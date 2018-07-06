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Bloomberg: Путин уступит требованиям Трампа по Сирии

  • 6.07.2018, 7:35
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Фото: Reuters

В Кремле согласны на вывод иранских войск из страны.

Во время встречи в Хельсинки 16 июля российский президент Владимир Путин и его партнер по переговорам президент США Дональд Трамп могут достичь договоренности о выводе иранских войск с сирийской территории. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает агентство Bloomberg ссылкой на высокопоставленные источники в российском правительстве (перевод – dw.com).

По данным журналистов, именно вопрос о роли Ирана в Сирии станет одной из главных тем двухстороннего саммита. Один из источников агентства утверждает, что Москва одновременно уже ведет с Тегераном переговоры по этому вопросу.

Москва и Вашингтон ведут переговоры для достижения договоренностей

Владимир Путин в предварительном порядке уже согласился на требования США и Израиля, которые хотят, чтобы поддерживаемые Ираном силы оставили территорию на юге страны рядом с израильской границей и были "заменены на войска, лояльными правительству в Дамаске". Стратегия Путина состоит в том, чтобы найти середину между конфликтующими интересами Израиля и Ирана, пишет Bloomberg.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что на встрече есть все возможности для проведения переговоров по оказанию помощи в выводе поддерживаемых Ираном войск из Сирии. Он подчеркнул, что заключить соглашение с Россией по этому вопросу вполне реально.

По данным агентства, сейчас Москва и Вашингтон ведут интенсивные переговоры, для того, чтобы достигнуть по итогам встречи в Хельсинки хотя бы одну серьезную договоренность. Это позволит Трампу назвать саммит успешным и оправдать попытки США наладить отношения с Россией. Кроме Сирии, президенты двух стран обсудят предполагаемое вмешательство в выборы США и ситуацию в Украине.


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