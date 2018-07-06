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В Тбилиси ранили зятя президента Грузии

  • 6.07.2018, 7:30
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Фото: РИА «Новости»

Родственника президента оперируют.

Вооруженное нападение произошло на зятя президента Грузии Миндию Гогочури в ночь на пятницу, он госпитализирован с пулевыми ранениями, сообщает телекомпания "Рустави 2".

"Гогочури госпитализирован в Республиканскую больницу, где его оперируют",- сообщает ТВ.

Грузинские СМИ отмечают, что МВД приступило к расследованию дела. Детали произошедшего неизвестны.

Гогочури находится в незарегистрированном браке с дочерью первой леди. Он оказался в центре внимания не впервые — в январе 2017 года он и его друг были ранены ночью в центре столицы из огнестрельного оружия. Они были госпитализированы с травмами ног.

Семья президента оказалась в центре внимания еще летом 2016 года, когда, по словам главы государства Георгия Маргвелашвили, правоохранители пытались оказать давление на члена его семьи и без разрешения провели обыск в его квартире. Позже в МВД Грузии пояснили, что ведомство ведет расследование по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия, в рамках которого сотрудниками был проведен обыск трех лиц на законных основаниях, среди которых был Миндия Гогочури.

В марте 2017 года дочь президента Анна Маргвелашвили заявила, что сотрудники Службы государственной безопасности следят за ее семьей, а другу семьи полиция якобы подложила наркотики.


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