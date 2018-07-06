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Илон Маск предложил помощь в спасении детей из пещеры в Таиланде

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  • 6.07.2018, 7:46
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Илон Маск
Фото: Reuters

Tesla готова предоставить уникальное оборудование.

Представители главы компании Tesla Inc. Илона Маска ведут переговоры с властями Таиланда, чтобы помочь спасти членов детской футбольной команды и ее тренера, заблокированных в пещере, собщило 5 июля агентство Bloomberg.

Для этих целей могут задействовать навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies Corp., а также водооткачивающие системы компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.

Сам Маск 4 июля писал в Twitter, что будет рад помочь спасательной операции. Пока неизвестно, приняли ли тайские власти предложение бизнесмена. 23 июня группа из 12 детей и их тренера во время экскурсии заблудилась в пещерном комплексе Тхам Луанг на севере Таиланда. Детскую команду обнаружили двое британских дайверов 2 июля.

Пещера затоплена, дети и их тренер находятся на небольшом сухом выступе. Спасатели не исключают, что им придется провести там около четырех месяцев – пока не закончится сезон дождей. 4 июля спасательную операцию приостановили.


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