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После финального свистка

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 6.07.2018, 8:26
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Последняя гастроль артистов из балаганчика «Путинская РФ».

Чемпионат Мира по футболу подходит к решающей, финальной стадии. Остается сыграть лишь 8 матчей.

Финальный свисток судьи и последующее за этим вручение кубка с церемонией закрытия, ознаменуют начало нового, возможно, самого тяжелого, нестабильного и опасного этапа правления Путина. Опасного для самого же Путина и его элитки.

Олимпиада в Сочи, аннексия Крыма, развязанная война в Украине и нырок в Сирийский конфликт - это было "веселое время" для Чекистского Режима. Но всему приходит свой логический конец. ЧМ 2018 является последней гастролью бездарных артистов, вишенкой на их скисшем торте с названием "Путинская РФ".

Новый этап правления Владимира Владимировича обещает быть куда менее праздничным, куда менее "величественным" и уж совсем куда менее торжественным. Путинистам придется буквально выживать, быть может, даже скидывая друг друга за борт, и с чемоданами покидая в последних шлюпках тонущий корабль под названием "РФ".

Пенсионная реформа, повышение НДС, скандальные выборы мэра Москвы (на которых впервые за очень долгое время не будет представлен ни один оппозиционный кандидат) + сотни старых проблем, за долгие годы бездействия власти принявших хронический характер. Так тяжко и жарко, пожалуй, не было даже в предверии протестов 2011-2012...

Самое главное в ситуации, которая развернется осенью - не упустить в очередной раз возможность, которую правящая элитка собственноручно дарит оппозиции.

В первую очередь это касается действующих лидеров протеста, вполне возможно, что это их последний шанс, чтобы состояться именно как политическим деятелям.

Не смогут - появятся новые фигуры. Хуже/лучше - сказать сложно, но появятся, не могут не появится в складывающейся ситуации.

Закончились времена борьбы за непонятные для большинства населения РФ идеалы свободы и равенства - начинается касающаяся каждого битва за бензин и хлеб.

Именно битва, а не протест.

В случае крупного скачка антиправительственных настроений - Чекистский Путинский Режим сможет делать лишь то, что умеет - избивать и разгонять. Начнется все с повторения майских разгонов казаками и прочими боевыми пешками Режима, далее присоединятся ОМОН и Росгвардия, ну и на финальном этапе будет подключена армия.

Кому подобный сценарий развития событий кажется фантастикой - просто еще не осознал (или не хочет осознавать), что на самом деле происходит в стране и к чему она катится.

Мало не покажется никому.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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