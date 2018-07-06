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Олег Сенцов: Нужно говорить правду и не заботиться о последствиях

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  • 6.07.2018, 8:39
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

Украинский режиссер считает, что только так возможна победа.

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова 5 июля посетила его в колонии в российском городе Лабытнанги. Он сказал, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа. Об этом Наталья Каплан написала в Facebook.

Каплан рассказала, что Сенцов продолжает борьбу, хотя ему очень трудно. Он искренне надеется, что освобождение близко, и не только его освобождение. Просит обходиться без манипуляций и лжи. Считает, что нужно говорить правду и не париться о последствиях, только так возможна победа.

По словам сестры, Олег просит не акцентировать все внимание на нем и не делать из него главного политзаключенного, а распределять силы на всех узников.

Каплан пишет, что Сенцов сильно постарел и похудел.

Ранее сегодня, 5 июля, сообщалось, что Наталья Каплан говорила с Олегом Сенцовым два часа. Рассказала, что Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг.


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