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«Учительницу сажают за цветы, а главные коррупционеры – на свободе»

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  • 6.07.2018, 8:48
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Действительно ли белорусское государство «борется» с коррупцией?

Очередной коррупционный скандал – на этот раз задержали руководителя Браславского района и его заместителя. За что брали деньги чиновники, и действительно ли белорусское государство так безжалостно борется с коррупцией, задается вопросом телеканал «Белсат».

28 тысяч евро – на такую сумму незаконно обогатился председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский. Правоохранители выяснили, что последние два года он систематически получал взятки за решение вопросов в его компетенции.

«Это те деньги, которые нашли. Даже если ему инкриминируют, то это, конечно, на самом деле копейки. Потому что Браславский район – это огромная зона отдыха, где приезжают отдыхать много русских, литовцев и другие иностранцы. Поэтому там вся земля разделена между людьми, которые имеют деньги. За это и берут взятки», – говорит бывший «депутат» Сергей Скребец.

По оценкам экспертов, в таких районах взяточничество попросту процветает. Жители Браслава утверждают, что именно таким образом и выглядит ситуация с главой района и его заместителем.

Интересно, что в прошлом году Министерство внутренних дел зарегистрировало почти четыре тысячи коррупционных преступлений, в тот момент как Генеральная прокуратура - вдвое меньше. А Верховный Суд вообще сообщил о приговоре только для 694 человек. Как коррупционные цифры уменьшились почти в шесть раз - непонятно.

«Кого-то там ловят за какие-то копеечные взятки: доктора могут за шоколадку посадить, учительницу - за цветок. Но серьезных коррупционеров, которые находятся в высших эшелонах власти - это администрация Лукашенко, «парламент», суды, таможня - этих коррупционеров, конечно, никто сажать не будет», - говорит Сергей Скребец.

Также широкой стала практика помилования Лукашенко коррумпированных чиновников после возвращения ими незаконно полученных денег. Таких деятелей после отправляют управлять, например, колхозами в различные районы страны. Так, в прошлом месяце бывший глава Солигорского района Александр Римашевский, осужденный на восемь лет тюрьмы за коррупцию, был помилован Лукашенко и начал руководить колхозом на Брестчине. Как это решает проблему коррупции - вопрос риторический.


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