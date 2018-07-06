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США ввели пошлины на китайский импорт

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  • 6.07.2018, 8:52
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25-процентнами пошлинами будут облагаться промышленные товары на сумму $34 миллиарда.

В пятницу сразу после полуночи вступают в силу импортные пошлины на ряд товаров, экспортируемых в США из Китая. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, сообщает «Радио Свобода».

25-процентнами пошлинами будут облагаться промышленные товары - от сельскохозяйственных плугов до полупроводников и комплектующих изделий, используемых в самолетостроении - на общую сумму 34 миллиарда долларов. Эта сумма может возрасти через две недели до 50 миллиардов долларов в случае ответных мер со стороны Китая.

Эти меры, по словам президента Трампа, вызваны отказом Пекина открыть китайские рынки для американских товаров и необходимостью защитить американские высокотехнологичные компании, от которых в качестве условия выхода на китайский рынок требуют передачи ключевых технологий китайским компаниям.

Китай пригрозил немедленными ответными мерами. Главным объектом китайских импортных тарифов станут американские сельскохозяйственные продукты.

34 миллиарда долларов - это меньше одного процента общего объема ежегодного китайского экспорта в США. Однако эксперты предупреждают, что ответные меры Китая спровоцируют введение новых американских пошлин, что может привести к широкомасштабной торговой войне между странами с крупнейшей в мире экономикой, что в свою очередь обернется ощутимыми негативными последствиями для мировой экономики. На фондовых биржах КНР в течение нескольких месяцев наблюдается падение курсов акций из-за неизвестности, вызванной перспективой торговой войны.

Президент Трамп предупредил, что он готов обложить повышенными пошлинами весь китайский экспорт в США даже несмотря на то, что такая крайняя мера может негативно и на американских компаниях, которые экспортируют в Китай, хотят расширить экспорт и имеют производственные мощности в этой стране.

В последние месяцы США также ввели повышенные пошлины на импортную сталь и алюминий из Китая и других стран, включая ЕС и Россию.


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