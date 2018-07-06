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В Гродно открыли уникальную выставку кладов

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  • 6.07.2018, 8:59

В одном месте собрали все сокровища, найденные в городе и окрестностях.

В Сенаторском зале Нового замка в Гродно сейчас можно увидеть множество старинных монет, серебряную утварь, золотые украшения и фотографии, где запечатлены фрагменты жизни одной гродненской еврейской семьи. В Старом замке проходит выставка кладов. Свои ценные вещи (но в первую очередь — деньги) люди когда-то прятали в надежде потом найти свое добро — но потерянные сокровища спустя столетия находили уже другие, сообщает tut.by.

На выставке можно увидеть около тридцати кладов, найденных в Гродно и области за последние годы. Почти все находятся на хранении в Гродненском историко-археологическом музее.

— Только один клад — не наш. Его привезли из Минска, и он впервые выставляется здесь. Остальные вещи были найдены на территории Гродненщины. Люди прятали монеты, посуду, документы, фотографии. Конечно, все клады на выставке интересные. Среди них и два последних, которые обнаружили недавно в центре города, — говорит заведующий отделом новейшей истории музея, один из авторов выставки Андрей Вашкевич.

В середине апреля этого года в центре Гродно при реставрации старого здания строитель обнаружил клад: золотые монеты Российской империи, дукаты, две цепочки, кольца, небольшие слитки золота, позолоченные зубные пломбы и документы. Это самый большой клад из найденных когда-либо в Гродно. И хоть статус клада пока не определен (он находится на временном хранении в музее, но скорее всего там потом и останется), его также можно увидеть на выставке.

Старинные вещи можно рассматривать очень долго. Как говорит историк, всего здесь выставлено примерно 30 килограммов монет. Конечно, клады не взвешивали, но масштабы такие. А еще — кухонная утварь и серебряные столовые наборы. Прятали все самое ценное, что было. Например, фотографии, документы, стеклянные тарелки. Есть на выставке и часть рыцарского обмундирования, которое нашли школьники на берегу Немана около Старого замка.

Или вот имущество рода Урсын-Немцевич, найденное двумя пограничниками. Вещи были спрятаны до 1939 года. Фотографии, немного хрусталя, подсвечники, серебро. Представители старинного рода в спешке покидали родовое гнездо, ничего с собой не брали. Видимо, надеялись вернуться, но клад был найден лишь спустя 50 лет.

Кстати, клады, датируемые ХХ веком — не редкость на территории Беларуси. Это легко объяснимо: две войны и революция заставляли людей оставлять свои дома и родовые имения. Иногда не было времени даже забрать с собой самые необходимые вещи. Вот и прятали в укромных местах свое имущество. Конечно, думали, что все это временно. Но увы. Зачастую — это грустные истории. За имуществом так никто и не возвращался.

Несколько кладов, в том числе и два последних, найденных в Гродно, принадлежали евреям. Например, вещи Исаака Капицы и его семьи. Клад был найден рабочими на чердаке дома по улице Большая Троицкая в 1993 году во время реставрации здания. Клад — вещевой и состоит из фотографий, документов, рушника с вышивкой, шкатулок…

Специалисты предполагают, что вещи были спрятаны после 1938 года.

Судьба семьи Капица не известна, что стало с владельцами — можно только догадываться. На месте бывшего еврейского района во время войны немцы организовали гетто, которое в 1943 году было ликвидировано. Удалось ли спастись Исааку с семьей — неизвестно.

С фотографий на посетителей выставки смотрят молодые люди, которые в 30-е годы ХХ века были счастливы. Вот большая еврейская свадьба, вот центральные улицы Гродно, по которым Исаак едет на велосипеде, вот он же с молодой женой и маленьким ребенком. Снимок не очень четкий — малыш, наверняка, не мог усидеть долгое время на месте.

Такие клады дают возможность заглянуть, чуть приоткрыть частную, даже интимную жизнь людей, которые жили в городе и окрестностях десятки и сотни лет тому.

Выставка работает в Новом замке. В субботу, 7 июля в 14.00 бесплатную экскурсию по ней проведет историк Андрей Вашкевич. Нужно только купить билет. Если желающих будет много, то, может быть, будет организовано две экскурсии.


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