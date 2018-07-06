Коллективный нарцисс 3 Игорь Яковенко

6.07.2018, 9:10

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

В роли зеркала сегодня – телевизор.

В газете The Washington Post приведены данные сравнительного исследования, проведенного в 35 странах, в ходе которого граждане оценивали вклад своих стран в события мировой истории.

Самая высокая коллективная самооценка своей роли в историческом процессе была продемонстрирована россиянами, которые считают, что Россия внесла решающий вклад в 60,8% событий мировой истории. Для сравнения американцы, которых российский телевизор постоянно клеймит за заявки на «национальную исключительность», в этом опросе заняли скромное место в середине таблицы с результатом 29,5%.

В 40-х годах прошлого века психолог Эрих Фромм и социолог Теодор Адорно описали явление, которое они назвали коллективным нарциссизмом. Это преувеличенное представление о значении и важности своей группы: профессии, нации, страны. Элементы коллективного нарциссизма присутствуют у любого народа. У некоторых приобретают гипертрофированный характер, становятся тяжелой болезнью. В этом случае страна становится опасной для окружающего мира. Примеры из тех же 40-х годов прошлого века хорошо известны.

Желать себе добра, стремиться к совершенству, любить себя – свойства нормального человека. Нарцисс любит не себя, а свое отражение: «свет мой зеркальце, скажи…». И в случае «неправильного» ответа – приступ злобной истерики: «ах ты, мерзкое стекло!». Коллективный нарцисс постоянно требует т.н. внешней валидизации, то есть постоянного признания своих заслуг и величия, ему крайне необходимы поддержка и одобрение. В случае отсутствия такой реакции коллективный нарцисс оскорбляется и набрасывается на тех, кто посмел усомниться.

В роли зеркала сегодня телевизор. Именно ту Россию, которую это зеркало показывает, и любят россияне. Телевизор, в свою очередь, внимательно следит, чтобы во всем мире и внутри страны никто не подвергал сомнению величие России. Те, кто сомневается, подвергаются травле. И это в лучшем случае. В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 4.07.18 говорили о «русофобии». Поводом поговорить стал маленький пост в социальной сети, который опубликовала Галина Панина, PR-директор фирмы «Леруа-Мерлен». Пиарщица рассказала, что футбольные фанаты сожгли девушку. Сама, мол, не видела и не проверяла, ей стажерка рассказала. И поставила хештег «победобесие». Тут же выяснилось, что футбол ни при чем, а несчастная девушка покончила с собой. Пост этот Панина удалила, с работы ее уволили, так что инцидент можно было бы считать исчерпанным. Тем более, что речь идет не о политике и не о лидере общественного мнения.

Но российские СМИ в качестве уполномоченных представителей коллективного нарцисса не могли упустить такой сладкий повод возмутиться и оскорбиться. Гневные статьи на эту тему опубликовали «Лайф», «Комсомолка», «МК», «Взгляд» и многие другие патриотические издания. И вот, наконец, целый час на главном государственном телеканале «Россия – 1».

«Пора вводить различные ограничения», - задумчиво начал разговор о русофобах Соловьев.

Тему подхватил редактор немецкого интернет-издания Александр Сосновский, который рассказал, как он опубликовал в Твиттере ликующий пост о победе российской сборной, а в ответ гражданка Украины прислала ему изображение гробов. Российский патриот, проживающий почему-то в Германии, с гордостью сообщил, что по его жалобе аккаунт гражданки Украины, которая оскорбила его чувства болельщика и патриота, администрация социальной сети уничтожила.

По мнению психологов и психиатров, человек, страдающий нарциссизмом, - это самый тяжелый пациент, с которым крайне сложно вести диалог и наладить нормальную коммуникацию. Просто потому, что он в принципе не способен понять иную точку зрения, не способен даже принять тот факт, что у других людей могут быть отличные от него интересы.

Социальные сети – это открытое пространство коммуникации. И человек, публикующий в сети свое ликование от победы сборной страны-агрессора, убивающей каждый дань граждан другой страны, должен понимать, что тех, кого убивают, это ликование может оскорблять. Русскому патриоту из Германии сильно повезло, что в Сирии не так много людей говорящих и пишущих на русском языке. Иначе его аккаунт просто не выдержал бы того потока ненависти и презрения, который мог обрушиться на него из страны, в которой российские ВКС устроили настоящий геноцид.

Коллективный нарцисс создает пропасть между собой и окружающим миром. Россия как главный коллективный нарцисс планеты старательно роет и углубляет по всему периметру. Другие страны по наивности или из корысти пытаются преодолеть бездну. Получается плохо. Накануне встречи Трампа с Путиным в Россию приехали американские парламентарии. Это был очень странный визит, цель которого сами члены парламента США явно не вполне понимали.

Как сообщил в программе «Вечер» председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев, в составе американской делегации не было ни одного человека, который раньше занимался бы взаимоотношениями с Россией. В итоге, как с усмешкой пояснил г-н Косачев, им пришлось «объяснять самые простые вещи». Соловьев тут же страшно обрадовался и принялся паясничать, изображая, как надо обучать дураков-пиндосов российским реалиям: «Это – икра. Ее – мажут». Аудитория спустя некоторое время сообразила, что Соловьев пошутил и стала аплодировать.

Никакой встречей Трампа с Путиным эту пропасть между Россией и миром не преодолеть. Скорее, любая встреча сделает более зримыми ее размеры. Американцы просто не понимают, с кем они имеют дело. Ну, или делают вид, что не понимают и имитируют переговоры. Сенатор Джон Нили Кеннеди о встречах в Москве: «Эти переговоры были чертовски откровенными, очень открытыми, бескомпромиссными… Я попросил наших друзей в России не вмешиваться в наши выборы в этом году. Я попросил их уйти из Украины и позволить ей самой решить свою судьбу. Я попросил того же в Крыму. Я попросил их помощи в установлении мира в Сирии. И я попросил их не позволять Ирану получить власть в Сирии». Лучшей иллюстрацией эффективности этих переговоров и лучшей демонстрацией размеров пропасти между Россией и миром может служить ответ российского депутата Вячеслава Никонова. «Это были самые легкие встречи в моей жизни», - поделился Никонов. И объяснил на конкретном примере, как Россия будет и впредь общаться с миром. «Нельзя вмешиваться в выборы – что ж, мы и не вмешиваемся», - весело пошутил депутат Никонов, комментируя просьбы американского сенатора.

Любая коммуникация с коллективным нарциссом трактуется им как подтверждение его величия, как признание. Что ведет нарцисса к дальнейшему погружению в болезнь. Похоже, что в случае с Россией мир до сих пор не осознал, с чем именно он столкнулся.

Игорь Яковенко