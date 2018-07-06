Золотовалютные резервы Беларуси за июнь «похудели» на $108,2 миллионов 3 6.07.2018, 9:54

В мае ЗВР также сократились.

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2018 года, по предварительным данным, составили 6,831 млрд долларов (в эквиваленте), снизившись за июнь на 108,2 млн долларов (на 1,6%) после майского снижения на 98,5 млн долларов, сообщается в пресс-релизе Нацбанка, пишет tut.by.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня обусловлено плановым погашением Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 424 млн долларов, а также снижением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня международных резервных активов в июне способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.