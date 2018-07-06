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Белорусскую экономику ждет коллапс?

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  • Станислав Ивашкевич, «Белсат»
  • 6.07.2018, 9:59
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Манипуляции правительства с цифрами не имеют ничего общего с реальностью.

Больше, чем на 5%, «выросла» белорусский экономика в первом квартале этого года, - констатирует Национальный статистический комитет.

Правда, по итогам года, результаты будут куда скромнее.

Дело в том, что на первый квартал в прошлом году пришелся пик нефтегазовой войны между Беларусью и Россией, когда Москва существенно урезала поставки нефти в нашу страну. Начиная с прошлого апреля эти поставки возобновились, поэтому на фоне падения 2017-му году нынешние показатели будут выглядеть менее впечатляюще - чуть более 3% - приблизительно на среднемировом уровне.

Манипуляции цифрами в этом году способствует непрерывное подорожание нефти, которое длится с середины прошлого года. Беларусь, в конце концов, дороже продает на запад свои нефтепродукты, а также сырые углеводороды - как собственные, так и реэкспортированные российские. Сверхдоходы от экспорта нефти оживили и российский рынок, который потребляет больше белорусской техники и сырья.

Другое дело, что в абсолютных цифрах размеры белорусской экономики в этом году, в лучшем случае, достигли уровня 2010-го года. В долларовом эквиваленте Белорусский ВВП - все еще в полтора раза меньше, чем до начала последнего кризиса.

Специалисты объясняют - достичь предкризисных 80-ти миллиардов долларов, а тем более заявленных Лукашенко 100, с сегодняшних 57 - задача, в обозримом будущем малореалистичная. Всемирный банк прогнозирует замедление мировой экономики, а вместе с этим - и падение цен на нефть, в течение ближайших 2-3 лет. После этого отечественная экономика может снова упасть еще ниже того уровня, который есть сейчас.

Станислав Ивашкевич, «Белсат»


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