Freedom House: Беларусь - консолидированный авторитарный режим 3 6.07.2018, 10:16

1,000

Организация оставила белорусский режим на самом конце рейтинга демократии.

В рейтинге Freedom House зафиксировано небольшое снижение уровня коррупции, определенное ухудшение демократического управления, но в целом рейтинг Беларуси не изменился.

Об этом Thinktanks.by сообщил автор странового доклада о Беларуси, директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич.

Freedom House оценивает белорусскую демократию в 2018 году на уровне 6,61 по семибальной шкале, где 1 - наиболее демократичный режим, 7 - наименее демократический. Аналогичный показатель у страны был и в 2017 году. В итоге Freedom House продолжает называть систему власти в Беларуси «консолидированным авторитарным режимом».

Показатели рейтинга – результат совместной оценки Freedom House, академических консультантов и автора доклада.

Итоги 2017 года

В докладе содержится напоминание, что хотя общий политический климат в Беларуси в 2015 и 2016 годах несколько улучшился, 2017 год принес новые проблемы для белорусского общества. Социальные протесты, разразившиеся в феврале и марте, побудили власти снова опираться на репрессивные меры, чтобы подавить инакомыслие.

«Всего в марте около 900 человек подверглись определенной форме давления; более 100 человек были подвергнуты административному аресту. Практически все лидеры оппозиции были задержаны или оштрафованы, более 30 человек оказались арестованы по подозрению в подготовке беспорядков и создании военизированных формирований». – говорится в докладе.

Своими действиями власти достигли поставленной цели, так как с апреля протесты начали ослабевать, а к июню уровень активности достиг минимального.

«Несмотря на такие меры, белорусским властям все же удалось сохранить улучшенные отношения с Европейским союзом и Соединенными Штатами. Стремясь сохранить эти хорошие отношения и улучшить политический климат, власти деcтабилизировали ситуацию в июне, сводя к минимуму репрессивные меры и поддерживая сотрудничество с НПО и гражданскими инициативами. В результате репрессивные события весной практически не повлияли на отношения между Беларусью и Западом. Отношения с Россией также стабилизировались», - пишет Андрей Казакевич.