Нойок – болельщикам минского «Динамо»: Никто переобуваться не собирался 6.07.2018, 10:23

Александр Нойок

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок обратился к фанатам минского клуба.

«Дорогие фанаты и болельщики минского «Динамо», хочу сказать вам огромное спасибо за все эти годы, проведенные с вами, и за теплоту отношений, вы останетесь навсегда в моем сердце!

В виду последних заявлений по поводу болельщиков, то я имел ввиду саму атмосферу на стадионе в последние годы (из-за бойкота), и никогда не забуду вашу поддержку в Бресте. Это был лучший фанатский сектор, при котором я когда-либо играл.

Прошу правильно воспринять мои слова. Никто переобуваться не собирался», – написал Нойок, сообщает tribuna.com.