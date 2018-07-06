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Нойок – болельщикам минского «Динамо»: Никто переобуваться не собирался

  • 6.07.2018, 10:23
Александр Нойок

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок обратился к фанатам минского клуба.

«Дорогие фанаты и болельщики минского «Динамо», хочу сказать вам огромное спасибо за все эти годы, проведенные с вами, и за теплоту отношений, вы останетесь навсегда в моем сердце!

В виду последних заявлений по поводу болельщиков, то я имел ввиду саму атмосферу на стадионе в последние годы (из-за бойкота), и никогда не забуду вашу поддержку в Бресте. Это был лучший фанатский сектор, при котором я когда-либо играл.

Прошу правильно воспринять мои слова. Никто переобуваться не собирался», – написал Нойок, сообщает tribuna.com.


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