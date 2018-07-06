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Купалье: что можно делать, а что нельзя

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  • 6.07.2018, 10:25
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Один из любимых многими летний праздник – Иван Купала – приходится на 7 июля.

Раньше наши предки отмечали его 20-21 июня и связывали с летним солнцестоянием, а после принятия христианства на Руси народный праздник приурочили ко Дню Иоанна Крестителя (24 июня – по старому стилю, 7 июля – по новому). С этим днем, а особенно с ночью накануне, связано много интересных традиций и запретов, пишет «Витебский курьер».

Собираем росу и целебные травы, купаемся и прыгаем через костер

1. Искать цветок папоротника. Согласно легенде, в Купальскую ночь (с 6 на 7 июля) в лесу начинает цвести папоротник. Наши предки верили, что тот, кто сумеет отыскать цветок, будет богатым, счастливым и проживет долгую жизнь.

2. Купаться. Начиная от Купалья и до Ильина дня (2 августа) разрешалось купаться в водоемах. А в день на Ивана Купалу, согласно верованиям, вода облает особой целительной силой, поэтому тот, кто искупается в реке или озере, будет здоров и душой, и телом.

3. Умываться росой. Наши предки, особенно девушки, в этот день не только умывались росой, но и заготавливали ее впрок, чтобы впоследствии использовать, если заболеет кто-то из членов семьи.

4. Собирать лекарственные травы. Считается, что в ночь на Ивана Купалу все цветы и травы в лесу и в поле обладают особой целебной силой, поэтому их собирали, высушивали и использовали в течение года.

5. Мыться в бане и париться свежим березовым веником или веником из собранных на Купалье трав.

6. Разжигать костры. Огонь, особенно в этот день, обладает очищающей силой. Вокруг костра наши предки водили хороводы, танцевали и прыгали через огонь, как поодиночке, так и парами, чтобы долго быть вместе. А некоторые мамы, детки которых больны, бросали в костер их вещи, чтобы малыши поскорее выздоровели.

7. Гадать. Самая распространенная ворожба в ночь на Ивана Купалу – пускание венков по реке. Девушки собирались вместе, плели венки, а после появления на небе первой звезды опускали их на воду. Если венок быстро уплыл и не утонул – гадающую ждет счастливое замужество и долгая жизнь, а вот если пошел ко дну – стоит опасаться обмана во стороны возлюбленного.

Иван Купала: что нельзя делать в этот день

1. Спать. Наши предки верили, что в Купальскую ночь оживает вся нечисть, которая стремится утащить с собой спящего, поэтому желательно бодрствовать до утра.

2. Выгонять лошадей в поле, чтобы их не похитили ведьмы.

3. Одалживать, продавать или отдавать что-то из дома, чтобы весь следующий год в бедности не провести.

4. Есть ягоды. Этот запрет, в первую очередь, касался незамужних девушек. Иначе их будущие дети мог родиться мертвыми.

5. Подбирать случайно найденные украшения или деньги.

Народные приметы в этот день

Наши предки верили, что в этот день можно предсказать погоду на оставшееся лето. Так, считалось, что если на Ивана Купалу идет дождь, то лето будет жарким и засушливым. А хорошего урожая грибов и огурцов можно ждать, если ночью на Купалье много звезд.

Кстати, синоптики в этом году обещают, что лето будет умеренно-теплым и очень дождливым. Совпадет ли их прогноз с народными приметами? Проверим.


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