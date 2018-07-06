«Молодые стали уезжать жить в деревню, оставляя квартиру родителям» 7 6.07.2018, 10:36

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В белорусском обществе наметилась неожиданная тенденция.

Сотрудница агентства недвижимости «Мольнар» Татьяна Жданович шестнадцать лет назад переехала жить в деревню. Она вспоминает слова знакомых немцев, которые уже тогда ей говорили, что жители столицы будут уезжать жить в пригород. В те годы многие белорусы наоборот любыми способами пытались переехать в города, в первую очередь в Минск.

Сегодня ситуация постепенно изменяется.

Татьяна Жданович рассказала «Cалідарнасці» о новых тенденциях на рынке загородного жилья, а также поделилась собственными наблюдениями.

Собеседница вспоминает, что раньше большие семьи чаще всего разрешали квартирный вопрос следующим обазом: родители покупали домик в деревне или дачном поселке, ремонтировали, делая пригодным для круглогодичного проживания. Делалось это, как правило, в складчину с взрослыми детьми, которым и оставалось жилье в городе.

— Теперь чаще в деревню уезжают молодые. Из соображений экологичности, большего простора для детей. А родителям оставляют квартиру в Минске. Тем более, у многих из них есть дача, куда можно ездить в теплое время года, — рассказала агент по недвижимости.

В прежние годы, выбирая землю за городом, многие искали в непосредственной близости от Минска — в пределах Минского района либо на границах со смежными районами. Теперь близость к городу все чаще утрачивает свою первостепенную значимость при выборе дома или участка.

— Люди готовы поселиться и дальше, главное — дом должен быть пригодным к проживанию уже сейчас, в удобном по логистике месте. Чаще всего такие покупки делают люди, работающие удаленно, фрилансеры.

Многие покупают такое жилье с прицелом на строительство нового дома на участке или значительного улучшения имеющегося. Белорусы начали более осознанно планировать свое будущее, поделилась наблюдением собеседница.

Дачи в качестве жилья уступают по нескольким причинам. За те же деньги, отъехав чуть подальше от Минска, можно найти добротный деревенский дом, готовый к проживанию. Одновременно решается вопрос регистрации.

— Кроме того, зимой в деревне проще. Ведь на дачах зимовать остаются единицы, да и дороги там никто не чистит.

По словам Татьяны, есть и те, кого зима на даче не страшит. Речь, прежде всего, о более состоятельных согражданах, которые строят в дачных поселках полноценные дома.

Вопрос теплоснабжения на дачах каждый решает по-своему. Кто-то ставит в доме котел на твердом топливе, кто-то — осваивает солнечные батареи.