Девять улиц Минска, которые надо переименовать как можно быстрее 6 6.07.2018, 10:56

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Многие столичные улицы носят имена белорусофобов.

Большинство улиц в центре и окрестностях десятки лет носят имена советских функционеров. И если с проспектом Машерова или с улицей Червякова и спорить-то глупо – эти белорусы действительно сделали много для своей страны, – то ко многим другим топонимам есть вопросы, пишет citydog.by.

– У прынцыпе, цалкам пазбавіць наш горад назваў савецкага перыяду будзе няправільна. Таму нешта з тэрмінаў больш шырокага значэння можна было б і пакінуць. Кастрычнік – добры месяц, рэвалюцыі 1917 года падтрымлівала шмат добрых людзей (асабліва першую), а інтэрнацыяналізм не такая ўжо і благая з’ява сама па сабе. Іншая справа, што на месца гэтых назваў можна вярнуць больш старажытныя. І тут па кожнай трэба вырашаць асобна, - распавядае краязнавец і экскурсавод Цімафей Акудовіч

Я не ўпэўнены, што зараз трэба пераназываць Рэвалюцыйную, Інтэрнацыянальную і Кастрычніцкую. У дачыненні да Камуністычнай складаней. Пакуль не адбылося хоць бы нейкага суда над камунізмам (бальшавізмам) у нас, то вуліцы і прад’явіць няма чаго. Дакладней, можна, безумоўна, але гэта будзе сумай прыватных меркаванняў. Назвы, непасрэдна звязаныя са злачынствамі, павінны быць зменены, але бессэнсоўна пра гэта гаварыць, пакуль 7 лістапада ў нас у дзяржаўных святах.

Я не маю ніякіх сумневаў, што трэба пераназываць вуліцы, названыя ў гонар савецкіх функцыянераў розных масцей, якія і да Беларусі не маюць ніякага дачынення, і самі па сабе і па сваёй дзейнасці не зрабілі нічога вартага. Гэта назвы пусткі.

Усё астатняе – вуліцы ў гонар тутэйшых камуністаў, пафаснах тэрмінаў і юбілеяў, – патрабуе абмеркавання. Не ўсе адзнакі савецкай эпохі трэба выкрэсліваць.

Улица, названная в честь главного организатора Октябрьской революции, получила такое название в 1945 году. В честь того же человека названа и улица Ульяновская. Забавно, что 30 лет параллельно с ними главный проспект Минска назывался Ленинским, и начинался он с площади Ленина. А в 1984-м там же открыли и станцию метро «Площадь Ленина».

При всем этом Владимир Ильич лишь однажды был в Беларуси – проезжал через страну на поезде. И в Орше остановился на 15 минут. На местном вокзале в 1980-м даже установили памятную шильду в честь этого события. А через 20 лет сняли.

– Вуліц Леніна быць не павінна. Гэты чалавек апынуўся геніем свайго часу, але злым геніем, як для нашых земляў, так і для ўсяго свету. Але зноўку немагчыма прыняць рашэнне па Леніне без маштабнай дыскусіі. Вельмі глыбока ён у нашай падсвядомасці сядзіць.

Вильгельма Кнорина в декабре 1918 года назначили главным по Беларуси. Он был категорически против создания БССР, выступал за вхождение нашей страны в состав РСФСР. Кроме того, считал польскими шпионами представителей Рады БНР, которые в конце 1918 года приехали в Москву, и отказался вести с ними диалог. Также он закрывал белорусские школы и печатные издания.

«Время национальных государств уже прошло. <…> Мы считаем, что белорусы не являются нацией, и те этнографические особенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты. Нашей задачей является не создание новых наций, а уничтожение старых национальных рогаток. Белорусское же движение является таким воздвижением национальных рогаток». (Вильгельм Кнорин в газете «Звязда» от 6 октября 1918 года.)

Что касается Мясникова (настоящая фамилия Мясникян), то с декабря 1917 года он был и.о. верховного главнокомандующего – в то время еще шла Первая мировая война. Не смог организовать оборону Минска, благодаря чему германские войска захватили город без сопротивления.

При этом Мясников был среди руководителей установления советской власти в Беларуси. С конца 1918-го занимал различные высокие должности в БССР. Как и Кнорин, выступал против белорусских государственности и языка, пусть и не так радикально.

– Здаецца, і абмяркоўваць няма чаго. Кнорын i Мяснiкоў вельмі невялікі час мелі ўладу на нашых землях, але нічым не вызначыліся, апроч скандальных заяў пра беларускі народ. Нават сучасным камуністам няма там за што трымацца.

В. Володарский – псевдоним Моисея Марковича Гольдштейна, который после революции стал комиссаром по делам печати, пропаганды и агитации. При этом работал редактором «Красной газеты». И все это в Петрограде, а не в Минске. Установив жесткую цензуру, закрыл 150 газет с суммарным тиражом в два миллиона экземпляров.

Гольдштейн в Беларуси ни разу не был и в целом к нашей стране не имеет никакого отношения. В 26 лет его убили эсеры, которых даже не наказали за это, а в советских энциклопедиях про него трудно найти больше пары абзацев текста.

Улица, встречающая каждого, кто выходит с вокзала, названа в честь Сергея Кирова, который так же, как и Гольдштейн, не имел с Беларусью совершенно никаких связей. А в конце 1920 года возглавил советскую делегацию на переговорах в Риге по заключению мирного договора с Польшей.

В наших учебниках истории вы прочтете, что ни представителей Советской Белоруссии, ни делегацию БНР к переговорам не допустили, а интересы Беларуси представляла делегация РСФСР. Именно по Рижскому мирному договору Польше отошла Западная Беларусь.

Также среди его «достижений» – чистка в Российской академии наук, из-за которой многих ученых расстреляли или сослали. А после его смерти начался «большой террор».

Яков Свердлов – один из организаторов Красного террора, разгона Учредительного собрания и расказачивания (ликвидации казачества как сословия в России). Единственная его связь с Беларусью, кроме вины в смерти многих тысяч людей, – присутствие на I Всебелорусском съезде советов рабочих, солдатских и красноармейских депутатов.

Карл Ландер в 1917 году возглавлял Минский совет рабочих и солдатских депутатов. Он выступал против БНР, отрицал существование белорусского языка и народа. Через пару лет его перевели на работу в РСФСР, он организовал красный террор в Донской области и на Северном Кавказе.

Михаил Калинин – один из главных организаторов Октябрьской революции. 27 лет занимал должность главы государства – сначала председателя Всероссийского ЦИК, сменив на этой должности Свердлова, а затем председателя Президиума Верховного Совета СССР.

В день убийства Кирова Калинин подписал постановление, сыгравшее важную роль в организации массовых репрессий. На этом его связь с Беларусью и заканчивается. В честь него в Минске, кроме улицы, названа также площадь напротив Центрального ботанического сада, а на площади стоит памятник.