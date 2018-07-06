В мире установилась аномальная жара 1 6.07.2018, 10:59

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Фото: Reuters

Температурные рекорды обновились во многих районах планеты.

Экстремальная жара, которая охватила различные районы Канады, США, Ближнего Востока, Великобритании и других европейских стран, бьет температурные рекорды, наносит ущерб сельскому хозяйству, становится причиной пожаров и вызывает серьезную тревогу у медиков, пишет ВВС.

На данный момент в канадской провинции Квебек зафиксировано 18 смертельных случаев, причиной которых врачи называют аномальную температуру и высокую влажность. Жертвы — в основном пожилые люди или лица, страдающие хроническими заболеваниями. По данным врачей, жилища большинства пострадавших не были оборудованы кондиционерами.

Местные организации здравоохранения рекомендуют людям в ближайшее время быть особенно осторожными: всегда иметь при себе питьевую воду, стараться находиться в кондиционируемых помещениях, приглядывать за соседями.

Но все равно медицинским учреждениям приходится работать в авральном режиме. В Монреале и окрестностях число звонков в неотложную помощь достигает 1200 в день, это на треть больше обычного.

Все это заставило премьер-министра Канады Джастина Трюдо обратиться к соотечественникам с просьбой убедиться в том, что они знают, как защитить от жары себя и своих близких.

Великобритания не отстает: во многих британских городах зафиксирована рекордная для этих мест температура (например, 31,9°C в Глазго и 28,5°C в Белфасте), а в некоторых районах сообщали о деформированных от жары рельсах и плавящихся крышах домов.

«От прямых солнечных лучей температура стальных железнодорожных рельсов может подниматься на 20 градусов по Цельсию выше температуры окружающего воздуха, от чего сталь расширяется, и рельсы могут выгибаться», сообщило в «Твиттере» Управление шотландских железных дорог.

Жертвой жары становятся не только индустриальные, но и природные объекты. 16-я по протяженности река Великобритании Тим обмелела в своих верховьях, оставив на обнажившемся дне сотни лососей и форелей. 500 из них удалось спасти в результате действий природоохранных организаций и волонтеров.

Горячий воздух вызвал необычные явления в атмосфере: Великобританию облетели снимки огненной радуги — сделанные в Шотландии фотографии заката, на которых вечернее небо прочерчивает пылающая полоса.

Одно из самых странных происшествий в результате аномального потепления случилось в Ньюкасле, где мужчина провалился ногой в асфальт, который размяк от жары.

Другие страны Британского содружества также рапортуют об ущербе, который нанесла высокая температура. В одном из штатов Австралии из-за жары стало плавиться дорожное покрытие. В результате несколько десятков автомобилей буквально увязли в ставшем вдруг полужидким битуме.

Аномальная жара наблюдается во многих регионах мира. Баку, Тбилиси, Ереван и ряд городов на юге России также оказались в зоне высоких температур и обновили климатические рекорды.

В оманском поселке Кураят в эти дни было зафиксировано самое высокое значение минимальной суточной температуры — 42,6°C.

Периоды сильной жары, или, как их называют в англоговорящих странах, тепловые волны (англ. heatwave) — явление не уникальное. Синоптики фиксируют их регулярно. Но их частота, продолжительность и — в некоторых регионах — сопровождающая их влажность, имеют тенденцию к росту.