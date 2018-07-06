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«Крокодила Гену что, теперь посадят?»

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  • 6.07.2018, 11:13
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В Минске милиция пришла на детский праздник.

В Котовке прошел детский праздник, который власти назвали несанкционированным

В четверг, 5 июля, в сквере Котовка прошел детский праздник. Из-за того, что городские власти разрешения на его проведение не давали, людей пришло немного. Организаторы также вынуждены были изменить запланированную программу. Как прошел детский праздник, который власти посчитали несанкционированным мероприятием, — в материале tut.by.

Организаторы праздника и благоустройства в Котовке — общественное объединение «Экодом». Подобные встречи с местными жителями они проводят не в первый раз. Но сегодняшний праздник с музыкой, играми и танцами для детей, чаепитием и установкой лавочек местные власти провести не разрешали.

Исполнительный директор «Экодом» Марина Дубина рассказала, что активисты заранее уведомили администрацию о намерении провести праздник, но им сообщили, что такое мероприятие будет считаться несанкционированным.

Тем не менее, в 18.00 в сквер пришли активисты. Правда, народу было немного. У местных есть свой чат, через который они были оповещены о том, что на проведение мероприятия разрешения властей нет.

За всем происходящим наблюдали три милиционера в форме и один в штатском.

Марина из «Экодома» рассказывает, что похожие мероприятия они проводят не в первый раз, у них есть полноценный проект по благоустройству этого сквера, который они реализуют совместно с «Зеленстроем». И только сейчас активисты столкнулись с тем, что их мероприятие посчитали несанкционированным. Заметим, что для согласованного праздника нужно оплатить услуги скорой помощи и милиции, которые должны были дежурить на месте.

— Мы не считаем это массовым мероприятием. Сегодня мы все проведем, но без музыки и программы для детей. Почему-то это больше всего вызывало вопросы у администрации. «Зеленстрой» был не против установки лавок, поэтому сегодня мы их установим.

Чуть позже в сквере появились аниматоры — Фея, Крокодил Гена и Тигр. Пока они развлекали детей, милиционер переписал данные активистов, объяснив это тем, что ему поступил сигнал о несанкционированном массовом мероприятии.

Другой правоохранитель издалека снимал на камеру детские конкурсы, пускание мыльных пузырей и «конфетный дождь».

Пенсионерка Елена пришла в парк с дочерью и внуками на прогулку. Когда женщина узнала о том, что мероприятие не разрешили местные власти, начала возмущаться.

— Что тут запретного? Крокодила Гену что, теперь посадят?!

Другие мамы тоже не видели оснований запрещать мероприятие и контролировать праздник в сквере.

Местные жители иногда подходили и подбадривали активистов, советовали, где лучше поставить лавочки, обсуждали план проекта по благоустройству. Одна из пенсионерок, рассматривая, как рисовали дети с активистами, приговаривала: «Ну, молодцы».

Милиция в происходящее больше не вмешивалась, а вскоре и вовсе покинула сквер.

Итог «несанкционированного сбора» — три новых лавочки в сквере.

Напомним, что многие узнали о существовании сквера в 2016 году, когда участок в нем отдали под строительство костела. Городские активисты, «зеленые» и проживающие рядом минчане встали на защиту Котовки. Вырубку деревьев на будущей стройплощадке приостановили на время гнездования птиц.

А когда в начале декабря ее возобновили, местные и активисты снова вышли защищать сквер. Девять часов противостояния с «Зеленстроем» закончились тем, что мэр Минска приостановил вырубку и пообещал найти решение этого вопроса. Позже стало известно, что сквер городские власти решили сохранить, а для строительства костела выделить другое место. При этом ответственность за сквер Мингорисполком неформально переложил на его защитников — им предложили взять благоустройство Котовки под свою ответственность. И в первые же выходные активисты и местные жители провели там субботник.


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