«Глобальный закон Магнитского» применили против властей Никарагуа 6.07.2018, 11:33

Хизер Нойерт

Трое высокопоставленных членов никарагуанского руководства попали под санкции США.

Трое представителей никарагуанских властей попали под санкции в соответствии с принятым в 2016 году «Глобальным законом о правах человека имени Сергея Магнитского». Об этом на брифинге в Вашингтоне сообщили в четверг высокопоставленные представители администрации США, передает «Голос Америки».

Комиссар Национальной полиции Никарагуа Франсиско Хавьер Диас, по словам американских официальных лиц, замешан «в серьезных нарушениях прав человека против народа Никарагуа, включая внесудебные казни».

Хосе Франсиско Лопес, являющийся вице-президентом компании Albanisa, которая импортирует и продает нефтепродукты из Венесуэлы, а также президентом государственной нефтяной компании Petronic, «использовал свое положение к собственной выгоде и выгоде своей семьи, включая использование принадлежащих им компаний, чтобы выиграть правительственные контракты».

Фидель Морено Брионес – руководитель Молодежной сандинистской организации и «связующее звено между сандинистами и главами местных властей». По словам представителей администрации США, Молодежная сандинистская организация «была замешана в многочисленных серьезных нарушениях прав человека во время продолжающихся протестов против правительства Никарагуа, включая избиение протестующих в апреле 2018 года и предполагаемое участие в июньском нападении, в результате которого в Манагуа была убита семья из шести человек».

«США крайне озабочены кризисной ситуацией и насильственными действиями, предпринятыми силами безопасности против демонстрантов. Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом предпринимают безотлагательные действия для того, чтобы противодействовать серьезным нарушениям прав человека и коррупции в Никарагуа» – сообщил журналистам один из участников брифинга.

Санкции предполагают замораживание собственности и активов этих людей на территории США и вводят запрет для граждан США на осуществление каких-либо операций с компаниями, которые принадлежат этим представителям властей Никарагуа на 50 или более процентов.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт также в четверг выступила с заявлением, в котором потребовала от властей Никарагуа «немедленно прекратить акты насилия и запугивания». «Мы будем внимательно следить за ситуацией и по необходимости принимать меры» – подчеркнула Хизер Нойерт.