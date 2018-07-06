Водитель посчитал, во сколько реально обходиться содержание старого автомобиля 3 6.07.2018, 11:40

Мартин Шерцингер, как настоящий немец, является очень пунктуальным и бережливым человеком.

Вы знаете, сколько стоит в Европе эксплуатация универсала Audi 100 Avant в течение 32 лет, если он проехал 426 000 километров? Немец Мартин Шерцингер подсчитал, что ему владение таким автомобилем за более чем тридцать лет обошлось в 110 000 евро, пишет autonews.ua.

Мартин Шерцингер, как настоящий немец, является очень пунктуальным и бережливым человеком. Он подсчитывает абсолютно все расходы на эксплуатацию своего автомобиля. Причем у него все траты подтверждены официально чеками и квитанциями, начиная от топлива и заканчивая запчастями и ремонтом после ДТП (а аварий было несколько).

Audi 100 Avant, несмотря на свой 32-летний возраст, до сих пор находится в хорошем состоянии. Это не только благодаря надежности бренда Audi, но также благодаря тщательному уходу. Кстати, на этом универсале в свое время много поездил Матиас, сын Мартина Шерцингера. Но парень тоже бережно относился к автомобилю. Впоследствии он стал работать в автомобильной мастерской.

После первой аварии Audi 100 Avant выглядел не очень хорошо. На его восстановление пришлось Мартину выложить довольно приличную сумму. После ремонта универсал стал «как новенький». Потом автомобиль попадал еще несколько раз в аварии. Тем не менее, сейчас он находится в хорошем состоянии.

Белорусским автолюбителям тоже нужно документировать расходы на свои машины. В конечном итоге, так можно сэкономить значительную сумму денег.