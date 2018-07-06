«Меня так не трясло у гроба мужа, как трясло от слов сотрудников соцзащиты» 6.07.2018, 11:54

Жительницы Волковыска рассказала свою историю борьбы с чиновниками.

Антонина Жойда живет в Волковыске. В апреле 2018 года она похоронила мужа, который был инвалидом I группы и умер по причине болезни. Она тяжело переносит смерть близкого человека, а тут еще добавилась серьезная проблема: социальному работнику, который ухаживал за ее супругом, управление по труду, занятости и социальной защите Волковысского райисполкома не выплатило зарплату. Женщина не может смириться с этой несправедливостью и решила рассказать о своей проблеме, обратившись в «Газету Слонимскую». И вот эта история.

На работу приняли без записи в трудовой книжке

— Когда заболел мой муж, я работала, поэтому приходилось нанимать сиделок и платить им. Работаю я кондуктором. Затем через интернет нашлась женщина, которая согласилась поухаживать за супругом. Мы с ней отправились в соцзащиту, где ее официально трудоустроили и сказали приступать к работе. Это было в феврале. Женщина приходила, ухаживала за супругом, но пособие ей не платили несколько месяцев. Тогда она позвонила в управление по труду, занятости и социальной защите, где ей сказали, чтобы она пришла и забрала свою трудовую книжку. Дело в том, что комиссия в феврале пришла проверить, как работает социальный работник. Когда она устраивалась, я в управлении сказала, что у меня ненормированный рабочий день, я работаю кондуктором. Рабочий день у меня начинается в пять часов утра, если работаю во вторую смену, то заканчиваю работу в 23.30. Комиссия пришла проверять в один из дней в 10.30, а мне к 13.00 на работу. Поэтому я сама в это время смотрела за супругом. А они спрашивают: «Где сиделка?» Я сказала, что пока мне не идти на работу, сама смотрю супруга. А с 13.00 до 22.00 будет смотреть сиделка. Они опросили соседей и сказали, что у нее маленький объем работы. Муж у меня был лежачим больным, его надо было покормить, переодеть, помыть и т.д., и она все это добросовестно выполняла.

В итоге ее трудовая книжка пролежала в управлении по труду февраль, март, а в апреле, когда она сама им позвонила, ей сказали прийти и забрать ее. Тогда мы вместе с сиделкой отправились в управление по труду, занятости и социальной защите. Нам там сказали: «Мы пойдем вам на уступки: если хотите, то с сегодняшнего дня (6 апреля) опять оформляйтесь на работу». Я поинтересовалась, кто ей будет платить за февраль, март, ведь сиделка официально трудоустроилась, приходила, смотрела моего мужа, у меня к ней не было абсолютно никаких претензий. Если они не верят, что она работала, то пусть посмотрят видеокамеры, которые установлены у нас в общежитии, на них можно посмотреть, во сколько часов сиделка приходила и уходила. Получается, что человек отработал два месяца, а ей никто зарплату не заплатил. И, как выяснилось, ее уволили 1 марта, но записи в трудовой книжке почему-то нет. Более того, ее никто не уведомил, что она не принята на работу.

6 апреля ее опять оформили на работу, а 22 апреля муж мой умер. Мы похоронили его, а 24 апреля в дверь постучала комиссия. Я сказала, что муж умер, они спросили, почему мы их не предупредили. Но нам было не до этого. Тогда они сказали, что неизвестно, заплатят ли ей пособие за апрель.

Как так, вы ей не платили за февраль, март, даже запись не соизволили сделать в трудовой книжке. Вот я и задаюсь вопросом: зачем я нанимала сиделку через соцзащиту? Платила я сама сиделке, пусть бы я и дальше платила, зачем я связалась с такой соцзащитой?

Позже со своей проблемой я обратилась в Волковысский райисполком, после чего сиделке выплатили пособие по уходу за апрель. Но сиделка работала и в феврале и марте, и ее никто не уведомил, что она уволена. Поэтому я обратилась в прокуратуру г. Волковыска. Прокуратура мое обращение адресовала в управление по труду, занятости и социальной защите Волковысского райисполкома. Из этой инстанции пришел ответ, где отмечалось, что «…Санкович А.С. было отказано в назначении пособия по уходу за инвалидом Жойда Э.К. по причине не подтверждения ежедневного постоянного ухода… за ним. Решением комиссии от 03.05.2018г. №42/02-04 Санкович А.С. было назначено пособие по уходу за инвалидом I группы Жойда Э.К. с 06.04.208г. по 30.04.2018г., о чем в трудовой книжке Санкович А.С. произведена запись».

На работу не приняли, но контролировали

Я не могу понять, как такое может быть: трудовая книжка в социальной службе лежит два месяца, и специалисты не сделали запись и не предупредили, что ее не приняли на работу. Тогда на каком основании комиссия приходила ее проверять, если ее не приняли на работу?

Другое дело, если бы я пожаловалась на сиделку или меня что-то бы не устроило, а она приходила в 5 часов утра и сидела до 23.30. Александра — порядочная женщина, ухаживала за мужем: кормила, переодевала, подмывала, и они ни копейки ей не заплатили. Тем более что соседи приходили и подтверждали, что видели, как она приходит и ухаживает за больным супругом. Но они стояли на своем.

Комиссия нагрянула еще и через день после похорон мужа, члены комиссии опрашивали соседей, уточняли, сколько раз видели сиделку, говорили мне, что, может, я его вывезла в другой район. Я плакала, меня трясло от их слов, меня даже возле гроба так не трясло, как трясло после их слов. Сейчас я никак не могу успокоиться, каждый день плачу, не могу смириться с этой несправедливостью. Ведь сиделка Александра приходила, добросовестно смотрела моего беспомощного мужа, он всегда был чистый, накормленный, а ей даже не соизволили запись сделать в трудовой книжке за 2,5 месяца работы.

Со своей проблемой я обращалась в Волковысский райисполком, в прокуратуру. Честно говоря, я думала, что из прокуратуры придут, опросят соседей, а они мне дали такую же отписку, только шапку поменяли. Поэтому я решила обратиться в газету, чтобы донести проблему до общественности.

Комментарий

Для того чтобы прояснить ситуацию, корреспондент обратилась в управление по труду, занятости и социальной защите Волковысского райисполкома к Татьяне Янковской, которая сказала следующее:

— Эта информация конфиденциальная, которая касается определенных лиц. Если у гражданки есть претензии к нашему управлению, она может написать жалобу, и я на нее отвечу.

— У гражданки есть право обратиться и в газету.

— Тем более в слонимскую газету. Она жительница Волковыска, какой смысл?

— «Газету Слонимскую» читают жители Гродненской области. А для нас чужих проблем не бывает.

— Извините, но эту ситуация я комментировать не буду.