За взятку задержан замгендиректора крупного гомельского завода 2 6.07.2018, 11:59

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Фото: newsgomel.by

Взятка давалась в российских рублях.

В производстве УСК по Гомельской области находится уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» и иных лиц, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений, сообщает СК.

Согласно материалам уголовного дела, заместитель генерального директора ОАО «ГЗЛиН» совместно с начальником отдела организовал закупку у одного из постоянных поставщиков комплектующих для нужд завода. За благоприятное решение вопроса, входящего в их компетенцию, генеральный директор предприятия-поставщика передал им в качестве взятки 1 миллион рублей Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий фигуранты уголовного дела, в том числе взяткодатель, задержаны правоохранителями с поличным. Подозреваемые заключены под стражу. Готовятся материалы для предъявления им обвинений.