Временный поверенный в делах США Роберт Райли уезжает из Беларуси 6.07.2018, 12:40

Роберт Райли

Фото: tut.by

Из страны дипломат уедет в середине июля.

Временный поверенный США Роберт Райли завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. Из страны дипломат уедет в середине июля, пишет tut.by.

Роберт Райли прибыл в Беларусь в августе 2016 года. До назначения в нашу страну занимал должность политического советника и был исполняющим обязанности заместителя посла США в Венгрии.

За время работы Райли, белорусам вернули возможность получать в посольстве в Минске все категории американских виз, чего не было 10 лет.

Напомним, в марте 2008 года, после введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим», посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти.

В 2014 году белорусская сторона разрешила увеличить штат посольства США до шести человек, и вскоре после этого американское диппредставительство расширило список визовых услуг для граждан Беларуси.