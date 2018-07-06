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Временный поверенный в делах США Роберт Райли уезжает из Беларуси

  • 6.07.2018, 12:40
Роберт Райли
Фото: tut.by

Из страны дипломат уедет в середине июля.

Временный поверенный США Роберт Райли завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси. Из страны дипломат уедет в середине июля, пишет tut.by.

Роберт Райли прибыл в Беларусь в августе 2016 года. До назначения в нашу страну занимал должность политического советника и был исполняющим обязанности заместителя посла США в Венгрии.

За время работы Райли, белорусам вернули возможность получать в посольстве в Минске все категории американских виз, чего не было 10 лет.

Напомним, в марте 2008 года, после введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим», посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти.

В 2014 году белорусская сторона разрешила увеличить штат посольства США до шести человек, и вскоре после этого американское диппредставительство расширило список визовых услуг для граждан Беларуси.


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