В Каунасе появилась семиметровая «Погоня»1
- 6.07.2018, 12:52
Открытие скульптуры Витиса приурочили ко дню коронации Миндовга.
В четверг вечером в Каунасе официально открыли скульптуру Витиса – "Воина свободы", которая вызвала столько критики и дискуссий. Церемония состоялась накануне дня коронации Миндовга и привлекла немало людей – действительно ли все так плохо, как говорилось, пишет Delfi.
3-тонная и 7-метровая скульптура была отлита из бронзы в Украине. В Каунас ее доставили 29 июня. "Сегодня много говорилось о том, чье лицо дано всаднику. Хочу сказать, что это лицо Ромаса Каланты", – сообщил всем собравшимся автор скульптуры Арунас Сакалаускас.
Церемонию открытия Витиса не пропустил и глава города Висвальдас Матийошайтис, приехали также экс-президент Валдас Адамкус и спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.
"Такой случай выпадает один раз в сто лет. Наверное, это самый лучший подарок для празднующей столетие страны. В Литве нет лучшего места для "Воина свободы", чем Каунас", – заявил Матийошайтис.