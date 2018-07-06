В Каунасе появилась семиметровая «Погоня» 1 6.07.2018, 12:52

Фото: DELFI / Mantas Jokubauskas

Открытие скульптуры Витиса приурочили ко дню коронации Миндовга.

В четверг вечером в Каунасе официально открыли скульптуру Витиса – "Воина свободы", которая вызвала столько критики и дискуссий. Церемония состоялась накануне дня коронации Миндовга и привлекла немало людей – действительно ли все так плохо, как говорилось, пишет Delfi.

3-тонная и 7-метровая скульптура была отлита из бронзы в Украине. В Каунас ее доставили 29 июня. "Сегодня много говорилось о том, чье лицо дано всаднику. Хочу сказать, что это лицо Ромаса Каланты", – сообщил всем собравшимся автор скульптуры Арунас Сакалаускас.

Церемонию открытия Витиса не пропустил и глава города Висвальдас Матийошайтис, приехали также экс-президент Валдас Адамкус и спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис.

"Такой случай выпадает один раз в сто лет. Наверное, это самый лучший подарок для празднующей столетие страны. В Литве нет лучшего места для "Воина свободы", чем Каунас", – заявил Матийошайтис.