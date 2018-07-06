Лучшие рецепты для летнего обеда 2 6.07.2018, 12:55

Летом мы стараемся готовить блюда, которые бы не согревали, а наоборот, приятно освежали.

Классический представитель холодных супов в наших широтах – это окрошка. Мы поделимся с вами лучшими рецептами этого первого блюда, пишет segodnya.ua.

Сборная мясная окрошка на квасе

Ингредиенты

• Говядина (грудинка, лопатка) – 140 г

• Окорок – 100 г

• Язык говяжий – 80 г

• Хлебный квас – 720 г

• Зеленый лук – 2 пучка

• Огурец – 2 шт.

• Картофель – 3 шт.

• Сметана – 1 ст.л.

• Яйцо – 2 шт.

• Горчица – 2 ч.л.

• Сахар – 1 ст.л.

• Укроп – 2 пучка

• Соль- по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отвариваем.

2. Картофель и мясо нарезаем кубиками или соломкой.

3. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем их и 1 яйцо кубиками.

4. Лук и укроп мелко шинкуем, растираем с яйцом, солью, сахаром и горчицей.

5. Добавляем мясо, картофель, огурцы, кладем сметану, тщательно перемешиваем.

6. Заливаем квасом, даем настояться в течение часа. Кладем в миски половинки яйца, заливаем окрошку, добавляем кубик льда.

Мясная окрошка на кефире

Ингредиенты:

• Кефир – 600 г

• Вода кипяченая – 600 г

• Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г

• Зеленый лук – 150 г

• Огурец – 300 г

• Картофель – 270 г

• Яйцо – 2 шт.

• Сахар – 20 г

• Соль, укроп – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Отвариваем мясо, яйца и картофель.

2. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем.

3. Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник.

4. Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.

Окрошка с квашеной капустой

Ингредиенты:

• Квашеная капуста – 370 г

• Картофель – 400 г

• Хлебный квас – 1.3 л

• Морковь – 100 г

• Зеленый лук – 150 г

• Редис – 120 г

• Сметана – 40 г

• Яйцо- 2 шт.

• Горчица – 8 г

• Сахар – 20 г

• Соль, зелень – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Все овощи нарезаем кубиками, квашеную капусту мелко рубим, лук шинкуем.

2. Четвертую часть лука растираем с солью. Яйца варим вкрутую, белки мелко нарезаем, желтки растираем со сметаной, горчицей, солью, сахаром, разводим квасом.

3. В эту смесь кладем все остальные нарезанные продукты, свежую зелень и подаем.