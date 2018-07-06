Лучшие рецепты для летнего обеда

Лучшие рецепты для летнего обеда2
- 6.07.2018, 12:55
Летом мы стараемся готовить блюда, которые бы не согревали, а наоборот, приятно освежали.
Классический представитель холодных супов в наших широтах – это окрошка. Мы поделимся с вами лучшими рецептами этого первого блюда, пишет segodnya.ua.
Сборная мясная окрошка на квасе
Ингредиенты
• Говядина (грудинка, лопатка) – 140 г
• Окорок – 100 г
• Язык говяжий – 80 г
• Хлебный квас – 720 г
• Зеленый лук – 2 пучка
• Огурец – 2 шт.
• Картофель – 3 шт.
• Сметана – 1 ст.л.
• Яйцо – 2 шт.
• Горчица – 2 ч.л.
• Сахар – 1 ст.л.
• Укроп – 2 пучка
• Соль- по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отвариваем.
2. Картофель и мясо нарезаем кубиками или соломкой.
3. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем их и 1 яйцо кубиками.
4. Лук и укроп мелко шинкуем, растираем с яйцом, солью, сахаром и горчицей.
5. Добавляем мясо, картофель, огурцы, кладем сметану, тщательно перемешиваем.
6. Заливаем квасом, даем настояться в течение часа. Кладем в миски половинки яйца, заливаем окрошку, добавляем кубик льда.
Мясная окрошка на кефире
Ингредиенты:
• Кефир – 600 г
• Вода кипяченая – 600 г
• Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г
• Зеленый лук – 150 г
• Огурец – 300 г
• Картофель – 270 г
• Яйцо – 2 шт.
• Сахар – 20 г
• Соль, укроп – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Отвариваем мясо, яйца и картофель.
2. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем.
3. Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник.
4. Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.
Окрошка с квашеной капустой
Ингредиенты:
• Квашеная капуста – 370 г
• Картофель – 400 г
• Хлебный квас – 1.3 л
• Морковь – 100 г
• Зеленый лук – 150 г
• Редис – 120 г
• Сметана – 40 г
• Яйцо- 2 шт.
• Горчица – 8 г
• Сахар – 20 г
• Соль, зелень – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Все овощи нарезаем кубиками, квашеную капусту мелко рубим, лук шинкуем.
2. Четвертую часть лука растираем с солью. Яйца варим вкрутую, белки мелко нарезаем, желтки растираем со сметаной, горчицей, солью, сахаром, разводим квасом.
3. В эту смесь кладем все остальные нарезанные продукты, свежую зелень и подаем.