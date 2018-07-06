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КНДР ищет место для второго саммита Трампа и Кима

  • 6.07.2018, 12:59

Северокорейские дипломаты отправились в Швейцарию.

Северная Корея ищет место в Швейцарии для проведения второго саммита между своим лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщили в четверг дипломатические источники, пишет The Japan Times.

Источники отмечают, что северокорейские дипломаты отправились в Берн, Давос и Женеву, чтобы получить информацию из первых рук о международных конференц-залах и гостиницах, которые могут быть использованы для двустороннего саммита и переговоров с участием Китая и Южной Кореи.

Лидер КНДР учился в средней школе в Берне. Женева считалась очень вероятным городом-кандидатом для первой исторической встречи между США и КНДР, которая состоялась в Сингапуре 12 июня.

Давос является местом проведения ежегодного Всемирного экономического форума. Северная Корея может рассматривать возможность проведения саммита с Соединенными Штатами и другими государствами во время проведения Всемирного экономического форума в январе следующего года.

В четверг государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в КНДР с третьим визитом для продолжения переговоров с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова.


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