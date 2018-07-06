Бунт в Минске: Долой большевиков! 1 6.07.2018, 13:06

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Польская разведка сообщала в 1925 году о бунте в минском «ДОПР».

30-го октября 1925 года в минской тюрьме «ДОПР» (Дом принудительного труда) произошел бунт заключенных. Особенностью этого события стала его политическая окраска, что было зафиксировано польскими спецслужбами в секретных документах того времени, сообщает «Радыё Рацыя».

В частности, в донесении, которое сохранилось в Центральном военном архиве в Рембертове (Польша):

«Бунт заключенных в минском «ДОПР». Из надежного источника получено сообщение о том, что 30.X. этого года взбунтовались заключенные минской тюрьмы «ДОПР». Причиной бунта было плохое обращение с заключенными, недостаточное питание, а также объявление амнистии, на которую надеялись 17 октября этого года (годовщина революции 1905 г.). Для подавления выступления заключенных была вызвана часть войск ГПУ с ул. Советской. Узники кричали: «Долой большевиков!».