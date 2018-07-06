Фактический подоходный налог в Беларуси cоставляет не 13%, а 22% 7 6.07.2018, 13:20

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Интересная арифметика от ФСЗН.

В январе—мае текущего года доходы Фонда социальной защиты населения Беларуси превысили выплаты, в результате чего был получен профицит в размере 171,7 млн. Это позволило отказаться от поддержки республиканского бюджета и увеличить пенсии в стране на 5,4% с 1 мая, пишет select.by.

Об этом сообщила Управляющий Фондом социальной защиты населения Наталия Павлюченко в связи с 25-летний юбилеем Фонда. По ее словам, положительный результат обеспечило снижение количества назначений трудовых пенсий, которое началось с 2017 года в связи с увеличением пенсионного возраста.

Она также рассказала, что 77,2% расходов Фонда направляется на выплату пенсий, что составляет около 9,5 млрд. рублей за год.

Остальные расходы Фонда направлены на выплаты государственных пособий. За 2017 год это составило около 2,6 млрд. рублей. Примерно 44% данных расходов направляется на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. В 2017 год такие выплаты составили 1 145,5 млн. рублей. Еще 21,6% данных расходов направляется на выплату пособий по временной нетрудоспособности, 9,9% — на пособия женщинам до 12-недельного срока беременности, 9,4% — на детей в возрасте старше 3 лет, 6,6% — на пособия по беременности и родам, и 3,3% — на пособия на погребение.

Таким образом, примерно четвертая часть отчислений работников в фонд социальной защиты, то есть около 9%, направляется не на пенсионные накопления. А это означает, что подоходный налог в Беларуси фактически составляет не 13%, а 22%.

Пенсии в настоящее время получают около 2,6 млн. жителей Беларуси. Однако в базе данных государственного социального страхования насчитывается около 7,7 млн. лицевых счетов.

В то же время, плательщиков в фонд насчитывается, по данным на 1 апреля текущего года 576,8 тыс. 42,5% из них составляют работодатели, 56,7% — индивидуальные предприниматели, 0,2% — ремесленники, творческие работники, хозяева агроэкоусадеб и т. п. В 2017 году плательщики обеспечили поступления в фонд в размере 10,8 млрд. рублей, то есть 86,6% доходов фонда.

Взносы индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов составляли 112,1 млн. рублей, то есть 0,9% всех доходов. Из 325,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете, уплачивали взносы всего 153,8 тыс. человек.

Невелики поступления и от самозанятого населения. В налоговых органах в настоящее время находятся на учете 29,4 тыс. ремесленников, а в органах ФСЗН — 358. Субъектов агроэкотуризма в стране насчитывается 2,3 тыс., но только 9 человек из них уплачивают взносы в Фонд.