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Саксонские фермеры хотят пригласить на свои поля белорусов

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  • 6.07.2018, 13:30
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В немецкой федеральной земле Саксония не хватает сезонных работников.

Местные производители фруктов хотят нанять их за пределами ЕС – в Беларуси и Украине, но крупнейший профсоюз выступает против.

Об этом сообщает «Беларусь и мир» со ссылкой на немецкое издание Sächsische Zeitung.

Как пишет газета, фермеры Саксонии сталкиваются сейчас с проблемой нехватки рабочих рук. Сезонщики из Польши, Румынии, Словакии, Чехии и других стран теперь предпочитают оставаться дома, поскольку экономика там на подъеме.

Если же они и едут подработать, то отправляются в Бельгию или Нидерланды, где минимальная зарплата выше, чем в Германии.

По мнению IG-BAU, четвертого по величине профсоюза в стране, условия для сезонных работников здесь становятся все более непривлекательными. Например, практикуются необоснованные вычеты – за жилье, питание и спецодежду.

Фермеры Саксонии призывают заключить соглашение о привлечении сборщиков урожая из стран, не входящих в ЕС – таких, как Украина и Беларусь. Но в IG-BAU выступают против этого.

«Очень легко законтрактовывать работников на постоянной основе. Им просто нужно разумно за это заплатить», – сказал журналисту газеты вице-президент профсоюза Харальд Шаум.


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