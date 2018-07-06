Пять лучших стран для первого самостоятельного путешествия 3 6.07.2018, 13:43

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При наличии хоть небольшого опыта можно смело отказываться от услуг турагенcтв.

Начинающие путешественники обосновано пользуются услугами турагенств, чтобы организовать отпуск за границей.

Но при наличии хоть небольшого опыта можно смело отказываться от услуг посредников и ездить по миру самостоятельно. Решиться на это непросто, но оно того стоит. Если хотите попробовать съездить за рубеж без агентства, но не знаете, куда поехать, посмотрите в сторону этих стран, пишет zagranportal.ru.

Латвия

Латвия – один из лучших вариантов поездки по нескольким причинам. Эта страна недалеко, и тут не возникнет проблем с языком. Кроме этого, для въезда достаточно шенгенской визы, а потому смело собирайте чемоданы и бронируйте билеты.

Туристический сезон в Латвии открывается в конце весны и длится до сентября. В это время здесь преимущественно теплая и ясная погода. Если же в планах включить в отдых купание в море, лучше приехать в июле-августе. Латвия в межсезонье ничем не хуже: так, в декабре можно насладиться рождественскими ярмарками и праздничной атмосферой. В этой стране вы точно почувствуете себя в Европе: города здесь небольшие, с узкими улицами и красивой архитектурой.

При этом любой встречный поймет вас, если заговорить на русском, поэтому потеряться или остаться без помощи из-за языкового барьера не выйдет. В свою очередь латвийская кухня предложит необычные лакомства вроде хлебного супа или тминного сыра. Латвия подходит и для длительного отдыха, и для поездки на уикенд. За короткий приезд реально успеть посетить столицу, а после поехать в Юрмалу и выйти к морю. Если же планируется выезд на несколько дней, можно следовать такому маршруту:

Рига. Начинать лучше со столицы, где легко привыкнуть к местной атмосфере, познакомиться с традиционной кухней и заодно посмотреть этот красивейший город.

Сигулд. Здесь полно достопримечательностей: разнообразные руины и пещеры, которые непременно впечатлят, а также Турайдский замок. Любители активного отдыха обрадуются горнолыжным трассам.

Цесис. Главная достопримечательность Цесиса – огромный замок, который хочется изучать как можно дольше. Тут туристы оценят мрачность подвала, который раньше предназначался для тюрьмы, а, поднявшись по винтовой лестнице, насладятся пейзажем с верхней башни.

Бауск. Ратуши, пушки, замок и дворец – прогулка по этому городу оставит море впечатлений.

Юрмала. Помимо моря, здесь расположено обязательное к посещению Большое Кемерское болото. А после все располагает к тому, чтобы плескаться в волнах или пойти в аквапарк.

Грузия

Благоприятное время для отпуска в Грузии — май или июнь. Также хорошо здесь в сентябре, а с начала зимы до середины весны больше всего удовольствия получат горнолыжники. Грузины неспроста славятся гостеприимством.

Нервозность после приезда быстро проходит, чему способствуют разговоры с местными жителями. Они радушно принимают туристов и готовы с радостью подсказать дорогу к отелю или достопримечательностям.

Располагают и прекрасные пейзажи, которые открываются на каждом углу. Нельзя не упомянуть о местной кухне. В ресторанах представлены блюда, которые обладают и мелодичными названиями, и умопомрачительным вкусом. А для тех, кто удовлетворил гастрономический интерес, здесь найдется множество увлекательных занятий. Чтобы взять максимум из такой поездки, рекомендуем двигаться следующим маршрутом.

Тбилиси. В столице Грузии есть немало интересного. После приезда вы окунетесь в непривычную атмосферу, которая сразу начнет нравиться. Посмотрите местные достопримечательности, попробуйте национальную кухню и обязательно зайдите на рынок.

Военно-Грузинская дорога. Здесь можно насладиться прекрасными горными пейзажами. Тут стоит проехать и увидеть, насколько красива Грузия.

Кахетия. Как уехать из Грузии, не попробовав местных вин, когда в Кахетии проводят дегустации напитка из разных сортов винограда? Там же посмотрите на интересные атрибуты виноделия.

Мцхета. Это древний город с огромной историей. Наиболее примечательные достопримечательности — собор Светицховели, под которым, согласно легендам, зарыт хитон Христа, и храм Джвари. Его в романе «Мцыри» описывал Лермонтов.

Вардзиа. В Вардзиа ждут пещерные лабиринты, гарантирующие море впечатлений. Планируя путешествие, ориентируйтесь, что здесь вы проведете немало времени – поход по пещерам очень увлекателен.

Батуми. Этот город создан для купаний в море и принятия солнечных ванн.

Таиланд

Таиланд — страна с отменной погодой, недорогим проживанием и поистине дружелюбным народом. Пляжный сезон открыт практически круглый год, необходимо лишь правильно выбрать регион. Кроме того, для въезда на срок до месяца виза не понадобится. Поэтому Таиланд – отличный вариант для первого самостоятельного путешествия. Здесь вас ждет настоящая экзотика: райские пляжи, комфортные условия проживания и, что немаловажно, относительно недорогие транспорт и питание.

Местная еда представлена традиционными блюдами и тропическими фруктами. Еще одно преимущество – сами тайцы. Они приветливы и всегда готовы помочь. В эту страну приезжают множество туристов из разных стран, поэтому уши местных жителей привыкли к ломаному английскому. Так что не стоит бояться заблудиться, несмотря на то, что на русском в Таиланде разговаривают немногие.

Эта страна подходит для того, чтобы выехать к морю, позагорать на пляже и искупаться. Если хочется более развернутой программы, можете заранее составить маршрут:

Бангкок – речное такси, Лежащий Будда, Королевский дворец, парк Люмпини.

Аюттхая – древние храмы и руины.

Чиангмай – зоопарк, гора Дой-Интанон, ночной рынок, ват Чеди Луанг.

Пай – водопады, источники, Белый Будда.

Пхукет – массажи, пляжи, катание на слонах.

Чехия

Чехия понравится любителям культурного отдыха и атмосферных мест. Чтобы приехать сюда, достаточно шенгенской визы. Это полноценное европейское государство со всеми атрибутами, но, в отличие от ближайших соседей, достаточно дешевое. Без больших трат можно насладиться всеми преимуществами волшебной страны. В Чехию лучше ехать в период с конца весны до середины осени, но за праздничным настроением стоит приехать и в декабре.

Чешские городки поражают архитектурой и атмосферой, обилием достопримечательностей. Кроме того, нельзя отказать себе в удовольствии зайти в ресторан и выпить чешского пива, заказав к нему прославленные национальные блюда.

Дополнительное преимущество Чехии — возможность насладиться местной атмосферой за одни выходные. Но когда есть желание поглубже окунуться в культуру этого государства, выезжайте на недельку-вторую и знакомьтесь со страной по предложенному маршруту.

Прага. Легендарный город с его достопримечательностями поможет полностью прочувствовать чешскую атмосферу.

Кутна-Гора. Посещение этого города переносит в настоящее Средневековье.

Карлштейн. В этом замке, расположенном недалеко от Праги, время пройдет не зря. Чтобы попасть внутрь, придется заплатить за экскурсию, но от гида вы узнаете действительно много интересного.

Карловы Вары. Сюда едут, чтобы окунуться в термальные воды. Также не проходите мимо источников – попробуйте воду из каждого.

Плзень. Этот город порадует любителей пива: здесь находится музей пивоварения, а также открыт к посещению пивной завод.

Чески-Крумлов. Главная достопримечательность этого города – трехдневный фестиваль в честь праздника Пятилепестковой розы.

Остается спланировать поездку так, чтобы она совпадала с мероприятием, которое обычно проходит в июне. «Чешский рай». В этом заповеднике вы сможете насладиться природой. Шикарные пейзажи дополняют величественные замки.

Черногория

Это прекрасный курорт, который также подходит для первого самостоятельного путешествия. Здесь есть все – море, горы, недорогие кафе и отели. Сезон начинается в мае и заканчивается в октябре, но лучше приезжать или в начале, или ближе к концу курортного периода – в остальное время туристов слишком много.

Для въезда в Черногорию на срок до месяца виза не нужна. Однако необходима регистрация, которую зачастую проводит администрация гостиницы. И самый главный плюс – отсутствие языкового барьера. Здесь многие говорят на русском, а местный язык понятен русскоговорящим. Прежде всего сюда приезжают за пляжным отдыхом на прозрачном море и ухоженных пляжах.

Но если они надоели, можно погулять в горах или по городу. Местная еда сытная и недорогая: в 20 долларов обойдется обед на набережной, а отыскав заведение в глубине города, вы сэкономите еще больше. В Черногории есть на что посмотреть. Планируя поездку на долгий срок, имейте в виду этот маршрут, чтобы знать, куда поехать, когда от пляжного отдыха хочется взять паузу.

Котор. Здесь стоит осмотреть красивые здания, церкви и дворцы. С крепостной стены открывается отличный вид. Также рекомендуем посетить местный рынок.

Боко-Которская бухта. Она примечательна своей атмосферой: тут приятно погулять без суеты и спешки, заходя в каждое приглянувшееся заведение.

Ловчен. Это гора, на которой есть смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид. Следует учитывать, что на высоте прохладно, поэтому возьмите теплые вещи.

Адриатическое море. Что никак нельзя упустить в Черногории – так это море. Заодно стоит погулять по прибрежным городкам, они оставляют очень приятное впечатление.

Национальный парк «Дурмитор». Сюда приезжают за свежим воздухом и красивейшей природой. Бродить здесь можно долго. Отдельного внимания заслуживает Черное озеро, в котором стоит искупаться.

Острог. Этот монастырь необходимо посетить и детально изучить. А если подняться до Верхнего монастыря, взору предстанет пещерный храм.