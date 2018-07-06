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Куда делся серый кардинал Путина?

  • Олег Панфилов, «Крым. Реалии»
  • 6.07.2018, 13:45
  • 3,033
Владислав Сурков

Кого только не прочили в преемники Суркова.

Интернет переполнен публикациями, основанными на слухах, останется ли в администрации нового-старого российского президента Владимира Путина Владислав Сурков или нет.

Говорить об этом необычном государственном институте, который контролирует происходящее на оккупированных территориях, можно лишь сравнением с британским Министерством по делам колоний (Colonial Office), созданным для ведения дел в Британской Северной Америке и других колониях Британской империи в 1768-1966 годах.

Британские колонии давно получили независимость, а у России они еще есть – со статусом «непризнанные» или «частично признанные». Везде, где Кремль инициировал сепаратистские войны, российская армия помогала им «победить», а войска оставляла якобы для защиты. Получилось все то же, что было в Британской Индии или Французском Алжире. Отличие лишь в том, что Россия пока не намерена давать свободу тем, кто в начале сепаратистских войн хотел ее. Колонизация и ее управление принимало разные формы – от Министерства по делам СНГ до управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и «Южной Осетией». Помимо их, в разных российских ведомствах есть подразделения, отвечающие за присутствие российских войск, ФСБ России, для выплаты пенсий, пособий и прочее.

Еще до перевыборов Путина стали распространяться слухи, что Владислав Сурков, «серый кардинал» Путина, может быть отправлен в отставку. О его грехах позже, потому что, в конце концов, несколько недель назад стало известно, что президентское ведомство «по колониям» поделено между тем же Владиславом Сурковым, под чьим началом продолжают оставаться украинские оккупированные земли, а Абхазия и «Южная Осетия» отданы новому управляющему – Олегу Говоруну, начальнику управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и «Южной Осетией». Таким образом, Сурков лишился лакомого куска, спокойных внешне грузинских территорий, но куда более интересных по сравнению с Приднестровьем.

Почему Сурков надолго задержался в позиции контролера над оккупированными кавказскими территориями? Немного о «герое», под чьим контролем формировалась нынешняя политическая элита Абхазии и «Южной Осетии». Асланбек Дудаев (настоящее имя и фамилия Суркова согласно некоторым данным – КР), которого чеченские родственники звали Асик, родился у Зои Антоновны Сурковой от Андарбека Данилбековича Дудаева 21 сентября 1964 года. Через несколько лет, как сообщает официальная версия биографии, папа стал служить в ГРУ, участвовал в ряде специальных операций во Вьетнаме. Однако периодически в публикациях факт службы в военной разведке особо подчеркивался, в том числе и с тем обстоятельством, что новоиспеченный Владислав Юрьевич служил в Советской армии, по свидетельству министра обороны России Сергея Иванова, проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления. Представить себе Суркова в образе Рембо очень трудно, но после службы он устроился работать телохранителем Михаила Ходорковского. Был это 1987 советский год, и зачем комсомольскому чиновнику телохранитель – загадка становления новой постсоветской бизнес-элиты.

Вся дальнейшая деятельность, вплоть до появления Суркова в коридорах власти в качестве помощника руководителя администрации президента России в 1999 году была связана с его поиском своего места «поближе к солнцу» в качестве пиарщика и выдумщика. Ему приписывают идеи создания нескольких партий власти и молодежных организаций, он обращает на себя внимание нового хозяина Кремля, особенно, когда в 2003 году придумывает способ привязывания Чечни к России после двух войн и недоверия большинства чеченцев. Трудно сказать, заговорили ли гены, но, скорее всего, Рамзан Кадыров и вся система новой Чечни – тоже детище Суркова.

20 сентября 2013 года Сурков в очередной (третий) раз занял должность помощника президента России, получив очередное задание заняться вопросами взаимоотношений с Абхазией и «Южной Осетией», а также поддержкой пророссийских сил в Украине. Одновременно он курирует деятельность СМИ и, судя по всему, укрепляет пропаганду, которая получила официальный статус в российской Доктрине информационной безопасности, подписанной Путиным в сентябре 2000 года – с тех пор быть журналистом-государственником стало почетно и прибыльно. Теперь у Суркова, как представляющего себя пиар-специалистом и политтехнологом, были развязаны руки, послушное телевидение объясняло ситуацию в стране и мире, так как выстраивал ее Сурков и его коллеги в администрации президента и в правительстве.

Сурков – натура романтическая, пишет стихи и тексты к песням, якобы увлекается симфонической музыкой и сочиняет собственные опусы, написал роман «Околоноля», общается с рок-музыкантами, сам играет на гитаре. Если кто всплеснет руками и воскликнет о творческой и одаренной личности, то будет не прав, поскольку в России многие диктаторы «баловались» творчеством – от Сталина до Андропова, а одаренность в «виршеплетстве» и знании нотной грамоты – не исключение для современного кремлевского чиновника. Путин «чижика-пыжика» на рояле выстукивает. Однако в политике он более консервативен, привык общаться с подконтрольными территориями и политиками жестко и бескомпромиссно, придерживаясь всегда одной цели – они должны безоговорочно поддерживать российскую политику.

Почему все-таки Суркова поперли? Он же был такой активный, часто ездил в Абхазию, общался со всеми «президентами». В 2017 году в Абхазии случилась большая неприятность – ситуация была не просто взрывоопасной, она угрожала выйти из-под контроля Кремля. Во-первых, в Абхазии почти каждую неделю происходят убийства и изнасилования. О масштабах криминальной ситуации марионеточные власти предпочитают отмалчиваться, скрывая официальные цифры количества преступлений. Качество преступлений изменилось – насиловать и убивать стали не просто люди с криминальными наклонностями, а представители абхазской «элиты», люди из «уважаемых семей». Вторая причина – активизация политических оппонентов нынешнего «президента» Абхазии Рауля Хаджимба. Окружение предыдущего «президента» Александр Анкваба решило взять реванш – они нашли большое количество компрометирующего материала на Хаджимба, в том числе и связанного с тем, как Владислав Сурков и его сотрудники манипулировали выборами в 2014 году.

Об этом стало известно случайно – после того, как хакеры смогли взломать электронную почту ведомства Суркова. Осенью 2016 года были раскрыты документы, хронологически относящиеся к 2013 и 2014 годам, другие – за два года, 2015 и 2016, – изучаются украинскими спецслужбами, поскольку относятся к периоду Майдана, оккупации Крыма и конфликта на Донбассе. Грузинская часть ограничена этим же периодом, когда была обычная рутина – Кремль решал внутриполитические проблемы оккупированных Абхазии и «Южной Осетии», выделял деньги для бюджетов «независимых государств». По сравнению с украинскими, грузинские материалы не столь сенсационные, они лишь подтверждали и без того известные факты.

Однако и в этом случае оппоненты действующего «президента» Абхазии усмотрели не только манипуляцию политической жизнью со стороны ведомства Суркова, но и политический поиск, а проще – выявление лояльных Кремлю людей среди так называемой абхазской элиты. Любопытный документ озаглавлен «Ключевые фигуры, с которыми необходимо установить отношения в первую очередь», в нем некий сотрудник аппарата Суркова дает характеристики абхазской номенклатуре. «Шамба Тарас Миронович – застрельщик, «народный президент Абхазии»; побудительный мотив – остаться в истории (1938 г.р.); Миквабия Артур Артемович, член комитета по экономической политике – как медийное лицо, адвокат ассоциации; побудительный мотив: сын работает в Правительстве Москвы, жаждет славы, денег – присоединился к оппозиции лишь когда лишился бизнеса; Кишмария Мераб Ильич, министр обороны РА – Воздействовать через Минобороны РФ. Можно предложить Героя России; Тания Астамур Георгиевич, сопредседатель ФНЕА – побудительный мотив: деньги + гарантии места в будущей конфигурации властной модели; Бутба Беслан Тикович, бизнесмен, депутат, Дзяпшба Леонид Юрьевич, лидер «Общегражданского Союза Абхазии» – оба нужны для раскола Координационного совета оппозиции; побудительные мотивы у обоих: деньги и место в будущей конфигурации властной модели».

Главная причина тревоги Кремля на оккупированных территориях Грузии – даже не столько «элита», сколько банальное воровство. Российский политолог Николай Силаев отмечал непростую ситуацию, при которой Сурков был направлен курировать «Южную Осетию». После кризиса 2011 года и коррупционных скандалов вокруг послевоенного восстановления республики куратором была назначена Татьяна Голикова, которая почти целый год выясняла судьбу российских траншей. После этого изматывающего обе стороны процесса Татьяна Голикова перешла в Счетную палату, а место куратора занял Владислав Сурков. Не меньший масштаб воровства и в Абхазии, но там хотя бы что-то производят и продают, в отличие от «Южной Осетии», находящейся на полном содержании Кремля.

Кого только не прочили в преемники Суркова – от Модеста Колерова до Виталия Мутко. В конце концов, появились имена двух фигур, которые станут генерал-губернаторами оккупированных территорий. Это Олег Говорун, новый начальник управления в администрации Путина, и Сергей Чеботарев, назначенный министром России по делам Северного Кавказа. И если первый – кадровый бюрократ, с 2000 года работающий в администрации президента России, также успевший полгода побывать министром регионального развития России (6 апреля 2018 года он включен в санкционный список США). Вторая фигура – полковник российской армии Сергей Чеботарев, который в 2011 году курировал ход президентских выборов в «Южной Осетии», которые оказались самыми скандальными в истории республики. Судя по всему, нынешний «президент Южной Осетии» Леонид Тибилов – протеже полковника Чеботарева, который до 2011 года командовал российской военной базой в Бамборе, Абхазия, участвовал в первой войне в Чечне.

Стало быть, отношения Кремля и оккупированных территорий Абхазии и «Южной Осетии» станут более прагматичными, нежели при Суркове – романтичными и полными интриг. С чем это связано – трудно сказать, в Грузии сохраняют надежду, что территории рано или поздно вернутся, а формализованность отношений – лишь как часть процесса возвращения. Однако в ближайшее время не стоит обольщаться, как и не стоит списывать со счетов Владислава Суркова, он по-прежнему фигура влиятельная, и где он всплывет, предположить трудно. Он по-прежнему занимается Донбассом, что свидетельствует о том, что Путин его не оставит без дела.

Олег Панфилов, «Крым. Реалии»


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