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Видеофакт: В Сморгони прошел турнир по болотному футболу

  • 6.07.2018, 13:49

Играли четыре команды.

В Сморгони прошел турнир по болотному футболу. Футболисты играли не на траве, а в грязи. Фоторепортаж появился на сайте управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.

В болотный футбол играли четыре команды. Одна из них представляла сморгонских спасателей, еще одна приехала из агрогородка Залесье. Были также футболисты из Ивьевского района и из Островца (команда БелАЭС-РОЧС). Победили островецкие футболисты с АЭС.


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