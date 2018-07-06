Власти встали на защиту Заметалина, который оскорбил белорусский язык 13 6.07.2018, 13:53

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Экс-главный идеолог страны возмутился тем, что в магазине «Евроопте» к нему обратились по-белорусски.

Мингорисполком дал официальный ответ по поводу языкового конфликта между бывшим главным идеологом Беларуси Владимиром Заметалиным и кассиршей магазина «Евроопт», пишет nn.by.

Заметалин возмутился тем, что в магазине «Евроопт» на проспекте Победителей кассир обратилась к нему по-белорусски. По свидетельствам очевидцев, он кричал что-то вроде «да не хочу я говорить на вашем долбаном языке!» Но сам идеолог утверждал, что не говорил таких слов

Юрист Игорь Случак направил обращение властям с просьбой разобраться в ситуации, не оскорбил ли бывший идеолог белорусский язык?

Заявление в результате перебросили в Комитет по образованию Мингорисполкома. Проанализировав материалы «Нашей Нивы», первый заместитель председателя Виталий Пригодич высказался следующим образом:

«Гражданином Заметалиным было беспрепятственно реализовано его конституционное и законное право общения на русском языке. Сотрудниками магазина также было реализовано их право на обслуживание клиента на белорусском языке».

«Признаки дискриминации на языковой почве, оскорбления или порицания белорусского языка отсутствуют», - подытожил Виталий Пригодич.