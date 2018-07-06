закрыть
6 июля 2018, пятница, 16:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Власти встали на защиту Заметалина, который оскорбил белорусский язык

13
  • 6.07.2018, 13:53
  • 3,447

Экс-главный идеолог страны возмутился тем, что в магазине «Евроопте» к нему обратились по-белорусски.

Мингорисполком дал официальный ответ по поводу языкового конфликта между бывшим главным идеологом Беларуси Владимиром Заметалиным и кассиршей магазина «Евроопт», пишет nn.by.

Заметалин возмутился тем, что в магазине «Евроопт» на проспекте Победителей кассир обратилась к нему по-белорусски. По свидетельствам очевидцев, он кричал что-то вроде «да не хочу я говорить на вашем долбаном языке!» Но сам идеолог утверждал, что не говорил таких слов

Юрист Игорь Случак направил обращение властям с просьбой разобраться в ситуации, не оскорбил ли бывший идеолог белорусский язык?

Заявление в результате перебросили в Комитет по образованию Мингорисполкома. Проанализировав материалы «Нашей Нивы», первый заместитель председателя Виталий Пригодич высказался следующим образом:

«Гражданином Заметалиным было беспрепятственно реализовано его конституционное и законное право общения на русском языке. Сотрудниками магазина также было реализовано их право на обслуживание клиента на белорусском языке».

«Признаки дискриминации на языковой почве, оскорбления или порицания белорусского языка отсутствуют», - подытожил Виталий Пригодич.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип