Бронетехника под флагами России подошла к границе Иордании 1 6.07.2018, 13:55

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РФ проводит операцию против сирийских повстанцев.

Бронетехника и танк под российским флагом направлялись к пограничному переходу Насиб между Иорданией и Сирией.

Об этом Reuters сообщили несколько свидетелей возле пункта пересечения границы.

Они сказали, что заметили конвой на военной дороге, ведущей к контролируемому повстанцами контрольно-пропускному пункту, к которому сирийская армия продвигалась с четверга.

Сирийские повстанцы объявили о возвращении к переговорам с Россией после тяжелых бомбардировок в юго-западной провинции Дераа, которые российская и сирийская авиация возобновила в ночь на 5 июля, совершив более 600 авиаударов за 15 часов.

Повстанцы обещали сложить оружие в обмен на урегулирование их статуса в мирном соглашении, а Россия требует фактически унизительной капитуляции.

Президент Сирии Башар Асад и его союзники борются за возвращение юго-запада, одного из последних опорных пунктов повстанцев в Сирии вместе с регионом на северо-западе, граничащим с Турцией.