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Совет ООН по правам человека принял жесткую резолюцию по Беларуси

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  • 6.07.2018, 13:57
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Мандат спецдокладчика продлен на один год.

Голосование по резолюции о положении в области прав человека в Беларуси прошло в пятницу на 38-й сессии Совета по правам человека ООН. За резолюцию высказались 19 стран-членов совета, против - 6, воздержались - 23, сообщает "Интерфакс".

Как сказано в резолюции, СПЧ " выражает неизменную обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями свободы мирных собраний, ассоциации и выражения мнений".

СПЧ также констатировал, что продолжают поступать сообщения о случаях пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, которые не были должным образом расследованы властями.

Совет также выразил сожаление по поводу отсутствия реакции правительства Беларуси на случаи произвольных арестов и задержания политических и общественных активистов.

Также СПЧ вновь призвал правительство Беларуси создать национальное учреждение по правам человека.

Кроме того, Совет постановил продлить на 1 год мандат спецдокладчика по Беларуси и призвал правительство республики в полной мере сотрудничать с ним, в том числе путем предоставления доступа для посещения страны в официальном качестве.

Беларусь не признает мандат специального докладчика ООН и отказывается с ним сотрудничать.

Пост спецдокладчика по Беларуси с 2012 года занимает Миклош Харасти.


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