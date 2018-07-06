закрыть
6 июля 2018, пятница, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотографию унтер-офицера БНР оценили в $2 тысячи

  • 6.07.2018, 14:04
  • 1,981

Снимок был сделан в 1919 году в Двинске.

Снимок военнослужащего времен Белорусской Народной Республики продают на интернет-аукционе за 4 тысячи рублей (2 тысячи долларов).

В комментарии сообщается, что фото унтер-офицера было сделано в 1919 году в Двинске (ныне Даугавпилс в Латвии) и что он мог служить в Отдельном подразделении армии БНР под командованием генерала Станислава Булак-Балаховича.

Однако, скорее всего, военный был в составе одного из белорусских подразделений, которые с 1918 года существовали в составе литовской армии. На его униформе можно увидеть бело-красно-белую ленту. В районе Двинска отдельный белорусский батальон вел бои с Красной армией.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип