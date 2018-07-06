Фотографию унтер-офицера БНР оценили в $2 тысячи 6.07.2018, 14:04

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Снимок был сделан в 1919 году в Двинске.

Снимок военнослужащего времен Белорусской Народной Республики продают на интернет-аукционе за 4 тысячи рублей (2 тысячи долларов).

В комментарии сообщается, что фото унтер-офицера было сделано в 1919 году в Двинске (ныне Даугавпилс в Латвии) и что он мог служить в Отдельном подразделении армии БНР под командованием генерала Станислава Булак-Балаховича.

Однако, скорее всего, военный был в составе одного из белорусских подразделений, которые с 1918 года существовали в составе литовской армии. На его униформе можно увидеть бело-красно-белую ленту. В районе Двинска отдельный белорусский батальон вел бои с Красной армией.