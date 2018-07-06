Валютой «таежного союза» предложили сделать «золотой рубль» 8 6.07.2018, 14:20

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В России снова возникли идеи о единой валюте для ЕАЭС.

Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов , выступая на конференции РБК «Окно возможностей: инвестиции и новые проекты в Евразии», предложил сделать валютой ЕАЭС золотой рубль, сообщает belmarket.by.

- Валютой ЕАЭС должен стать рубль, подкрепленный золотом, - цитирует его пресс-служба банка.

Бельянинов также отметил, что уход от доллара, начавшийся из-за инициатив Трампа, превращается в бегство от доллара. Глава ЕАБР считает, что золотой рубль надо сделать валютой расчетов в рамках ЕАЭС. Он упомянул богатые запасы золота в странах-участницах союза.

- Инфраструктурные мегапроекты выгодны для американской экономики, потому что это прекрасный шаг стерилизовать массу фантиков под названием «американские доллары» и потом спокойно заняться дальнейшей эмиссией. Именно поэтому позволять им это не стоит, - считает Бельянинов.

Надо отметить, что идея единой валюты ЕАЭС периодически обсуждается на различных уровнях. Однако пока в большинстве случаев речь идет о нецелесообразности ее введения.

Напомним, что ранее единой валютой ЕАЭС предлагали сделать алтын.