закрыть
6 июля 2018, пятница, 16:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Валютой «таежного союза» предложили сделать «золотой рубль»

8
  • 6.07.2018, 14:20
  • 2,335

В России снова возникли идеи о единой валюте для ЕАЭС.

Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов , выступая на конференции РБК «Окно возможностей: инвестиции и новые проекты в Евразии», предложил сделать валютой ЕАЭС золотой рубль, сообщает belmarket.by.

- Валютой ЕАЭС должен стать рубль, подкрепленный золотом, - цитирует его пресс-служба банка.

Бельянинов также отметил, что уход от доллара, начавшийся из-за инициатив Трампа, превращается в бегство от доллара. Глава ЕАБР считает, что золотой рубль надо сделать валютой расчетов в рамках ЕАЭС. Он упомянул богатые запасы золота в странах-участницах союза.

- Инфраструктурные мегапроекты выгодны для американской экономики, потому что это прекрасный шаг стерилизовать массу фантиков под названием «американские доллары» и потом спокойно заняться дальнейшей эмиссией. Именно поэтому позволять им это не стоит, - считает Бельянинов.

Надо отметить, что идея единой валюты ЕАЭС периодически обсуждается на различных уровнях. Однако пока в большинстве случаев речь идет о нецелесообразности ее введения.

Напомним, что ранее единой валютой ЕАЭС предлагали сделать алтын.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип