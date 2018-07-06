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Экономист: Властям придется отвечать на неприятные вопросы

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  • 6.07.2018, 14:36
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Сергей Чалый
Фото: tut.by

Практически вся тяжесть кризиса легла на частный, а не госсектор.

Экономист Сергей Чалый в программе «Экономика на пальцах» рассказал о проблеме плохих долгов.

В свежем выпуске программы известный экономист говорит о проблеме растущего госдолга, которая грозит уничтожить наметившийся рост инвестиций частного бизнеса в экономику.

Чалый напомнил о том, что прозвучало на одной из последних конференций бизнес-школы ИПМ в Минске, посвященной конкурентному производству. Одним из выводов, прозвучавших на форуме, была констатация того, что практически вся тяжесть кризиса последних лет легла на частный сектор экономики. В то время, как с госсектором ничего серьезного не случилось.

По словам экономиста, о проблеме плохих долгов госпредприятий стали говорить еще в 2015-м, но за последние три года не было сделано практически ничего для ее решения.

В качестве примера он привел историю Агентства по управлению активами, которое задействовали для оздоровления около трех сотен сельскохозяйственных предприятий.

— В итоге результатом работы агентства стало то, что меньше десятой части этих предприятий сумели восстановить свою платежеспособность. Понимая, насколько застарелой является проблема, и этому можно радоваться. Но в сущности эффективность этой работы оказалась близка к статистической погрешности.

Почему о проблеме плохих долгов до сих пор говорят в основном только независимые эксперты и представители Нацбанка?

Признав и зафиксировав проблему, убежден экономист, властям придется отвечать на неприятные вопросы: а кто это все сделал, откуда взялись эти долги?

— Это будет означать признание неэффективности тех проектов, под которые эти долги брались. А там могут подняться вопросы и об эффективности системы в целом, — подчеркнул эксперт.


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