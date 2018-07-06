Четыре элемента сдерживания Путина 2 Андрюс Кубилюс, Гедиминас Киркилас, «Европейская правда»

6.07.2018, 14:49

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Какой должна быть стратегия Запада в отношении России.

Литва расположена в непростом регионе. По соседству с нами – Россия, которая была до сих пор и еще много лет будет оставаться для нас наибольшей угрозой. А значит, Литве нужна долгосрочная стратегия отношений с РФ.

У нас не должно быть никаких иллюзий, что в ближайшем будущем, во время правления Путина, Россия сможет стать неагрессивным демократическим государством, которое придерживается европейских стандартов. Попытки наладить контакты или улучшить отношения между путинской Россией и Литвой – безнадежны и даже вредны!

Поэтому наши усилия должны быть направлены прежде всего на то, чтобы повлиять на стратегию отношений Запада с Россией, которая помогла бы постпутинской России трансформироваться в неагрессивную демократическую страну, отвечающую европейским стандартам.

Превращение России в европейскую страну – неизбежный исторический процесс, но он займет очень много времени. Этот процесс должен быть общей целью русского народа и всего западного мира.

Сейчас единственный положительный сигнал – то, что у Запада постепенно начали открываться глаза.

После ядерных угроз Путина; после использования химического оружия "Новичок" в Великобритании; после химической атаки в Сирии; при продолжающемся потоке ядовитой лжи и гибридных атак против крупнейших западных стран, а также недавнем издевательстве над так называемыми демократическими выборами в самой России – Запад наконец заметил то, что Литва видела больше десяти лет подряд, наблюдая за путинской Россией.

Но остается главный вопрос: если ни у нас, ни у Запада нет иллюзий по поводу Путина и путей развития путинской России, то какой стратегии в их отношении должны придерживаться и Литва, и все остальные?

Новый тектонический разлом

Наша страна сама по себе не в состоянии повлиять на Россию, но мы можем влиять на западную политику в отношении РФ. До сих пор наше видение такой политики ограничивалось двумя пунктами: продолжение западных санкций и потребность Литвы в защите со стороны НАТО.

Теперь лишь этих двух инструментов недостаточно. Их должна дополнить долгосрочная стратегия Запада в отношении Москвы, которая в итоге приведет к появлению проевропейской России.

До сих пор ЕС пытался работать внутри России, поддерживая ее трансформацию. Эти усилия не увенчались успехом.

Партнерство ради модернизации, разнообразные "перезагрузки", поддержка российской оппозиции и призывы к демократическим выборам, попытки поддерживать диалог в обмен на якобы общие интересы в Сирии, Северной Корее или Иране – мы задействовали в отношениях с Россией все возможные пути, но ни один из них не сделал ее хоть немного более демократической или проевропейской. Этот путь не поможет России и в будущем.

Напротив, подход под названием "не надо провоцировать Россию", который доминировал на Западе в течение многих лет, только подталкивал путинский режим к тому, чтобы быть агрессивным как внутри страны, так и на международной арене.

Запад нуждается в новой политике в отношении России.

Например, во время холодной войны существовала долгосрочная стратегия.

Тогдашние действия Запада сформировала знаменитая доктрина Трумэна. Она привела к появлению плана Маршалла в 1947 году, что повлияло на создание ЕС и НАТО.

Запад не только выстоял перед сталинскими и последующими советскими планами распространить свое влияние на всю Европу и остальной мир, но и сумел преодолеть затяжной тектонический конфликт на континенте, который был главной причиной обеих мировых войн – разногласия между Германией и Францией. План Маршалла обеспечил не только прекращение конфликта за богатые недра Рурского региона, но и установил прочный мир в Западной Европе.

Стратегия в отношении нового тектонического конфликта, вызванного Россией, должна быть схожей по масштабу и иметь такой же системный характер, как и доктрина Трумэна, план Маршалла или стратегия сдерживания Советской России. Характер проблемы с тех пор изменился и требует новых инструментов. Однако цена неудачи может быть столь же высока, как и во времена холодной войны.

Литва больше всех заинтересована в хороших отношениях с Россией. Однако для того, чтобы эти отношения развивались, нужны изменения в России, а не новые контакты с ней.

Мы предлагаем включить в стратегию Запада по России следующие четыре элемента.

Угроза, а не партнер

Элемент 1:

Путинская Россия как стратегическая угроза, а не как партнер ЕС и НАТО

Стратегия национальной безопасности США определила Россию (вместе с Китаем) как главную угрозу для геополитической безопасности США. Трамп иногда заявляет, что хочет диалога с Путиным, и в то же время его администрация проводит в отношении России четкую политику сдерживания.

Если нынешняя Россия считается геополитической угрозой для США, то еще большую угрозу она несет для Евросоюза. Однако ЕС пока не признал этого ни в одном официальном документе.

Пока это не сделано, институты ЕС рассматривают Россию не как угрозу, а как потенциального партнера.

Литва должна добиться, чтобы Европейский Союз по примеру США четко определил Россию как геополитическую угрозу для своей безопасности. Аналогичные определения должны появиться и в документах НАТО.

Западные политики должны окончательно отбросить иллюзию, что агрессивность Путина можно обуздать, сделав какое-нибудь заманчивое предложение – например, о всеобъемлющем торговом соглашении. Агрессивная политика Кремля сдерживается только когда Путин считает, что западный мир готов и способен отстаивать свои интересы. Тогда он начинает "уважать противника".

Чтобы достичь такой "уважения" Кремля, необходима сильная реакция Запада на гибридные угрозы. Нужны эффективные санкции, направленные против коррупционных связей и финансовых ресурсов режима.

Санкции по-прежнему важны

Элемент 2:

Укрепление потенциала сдерживания НАТО в Балтийском регионе и западные санкции

Пока Россией управляет постимперский и клептократический режим Путина, ее агрессия должна быть компенсирована западными санкциями, а также эффективными мерами военного сдерживания.

Путин может стремиться оставаться у власти до тех пор, пока физическое здоровье ему позволяет.

Советские времена доказывают, что такая ситуация может сохраниться еще пару десятилетий. Не стоит надеяться, что какие-либо конституционные ограничения могут остановить Путина от возможных попыток оставаться у руля пожизненно.

Такие режимы не уходят по собственной воле.

Точно так же вряд ли можно ожидать, что преемники этого режима смогут легко распрощаться с его автократичным и фашистским характером.

Тимоти Снайдер в своей недавней книге "Дорога к Несвободе" доказывает, что Путин строит философию своего режима на трудах русского философа Ивана Ильина, эмигрировавшего на Запад после 1917 года и пропагандировавшего фашистские идеи, прославляя Муссолини и Гитлера. Ильин также описал идеальный фашистский режим для России после завершения эпохи большевизма.

Теперь Ильина прославляет и цитирует Путин, а также архитектор его идеологии Владислав Сурков.

Политическая концепция Ильина была довольно проста: надо выбрать врага и бороться с ним.

Так что существует большая вероятность, что режим Путина станет еще более агрессивным в течение следующего десятилетия. Нельзя исключать, что в долгосрочной перспективе у Кремля возникнет соблазн устроить военную провокацию в Балтийском регионе, чтобы проверить готовность НАТО (и США) к обороне.

Поэтому агрессивность Путина должна компенсироваться жесткой политикой сдерживания:

Санкции должны быть не только продолжены, но и усилены;

Западные демократии должны принять аналог санкций Магнитского с ограничениями в отношении олигархов и бизнесов, тесно связанных с Кремлем;

Мощь НАТО в Балтии должна быть еще больше усилена;

Литве следует продолжить укрепление и модернизацию своего военного потенциала.

Вместе – против гибридной угрозы

Элемент 3:

Совместные усилия по противодействию гибридным угрозам Кремля

Литва должна приложить все усилия, чтобы ЕС и НАТО приступили к строительству и укрепления общей системы "антигибридной защиты", чтобы помочь защитить государства-члены от широкого спектра гибридных угроз, имеющихся на вооружении Кремля. Это кибератаки и пропаганда; распространение фейков; влияние на нашу политическую жизнь с помощью грязных офшорных денег; влияние через крупный бизнес с серьезными экономическими интересами в России – все то, что в конечном итоге может привести к развороту нашей национальной политики.

Особое внимание следует обратить на НАТО, способное задействовать имеющийся разведывательный потенциал США и Великобритании, а также их способность выявлять офшорные средства и то, когда их пытаются вливать в национальные политические системы. Мы также должны иметь собственные возможности и стратегию противостояния гибридному воздействию.

Литва должна призвать Запад пересмотреть стандарты свободы слова и свободы информации, чтобы Кремль не злоупотреблял ими, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду.

При этом средства пропаганды вроде Russia Today и Sputnik не должны рассматриваться в качестве СМИ.

Для инструментов массовой пропаганды должно действовать четкое и недвусмысленное регулирование с ограничительными положениями.

Литва должна призвать ЕС и НАТО совместно действовать, чтобы не допустить вливания в западные экономики и политические системы офшорных денег Кремля или близких к нему олигархов. Это требует принятия новых общеевропейских стандартов прозрачности и борьбы с коррупцией, а также эффективных инструментов.

Мы категорически настаиваем, что ЕС нужна четкая стратегия снижения зависимости от российских энергоресурсов. "Северный поток-2" не только увеличит зависимость Европы от российской энергетики, но и, устранив потребность России в транзите газа через Украину, откроет двери для массированной военной агрессии РФ против Украины.

"Планы Маршалла" для России и Украины

Инициатива 4.

Долгосрочные усилия Запада по превращению России в европейское государство

Этот блок можно назвать и по-другому: "план Маршалла" для постпутинской России

Долгосрочная стратегия Запада в отношении России – важнейшая стратегическая цель. Такая стратегия не только поможет Литве защититься от агрессивности Путина, но и обеспечит финансовые и политические инвестиции Запада по превращению России в проевропейскую страну – в долгосрочной перспективе.

Такую перспективу для России можно представить только после того, как она откажется от склонности к агрессии. И Запад может эффективно в этом помочь.

Во-первых, нужно инвестировать в создание "пояса успеха" вокруг России.

Инициатива "плана Маршалла для Украины" направлена на реализацию именно этой стратегии. Успех Украины нужен не только для того, чтобы не допустить возвращения имперской России на украинскую землю, но и для того, чтобы успешная проевропейская Украина продемонстрировала историю успеха простым гражданам РФ.

Именно поэтому стратегическая цель Путина в Украине – не допустить успешного развития государства.

Так называемый "план Маршалла для Украины" (или какое бы название он ни носил) – важнейший имеющийся сейчас геополитический инструмент Запада, который должен быть задействован со всей политической и финансовой мощью. Именно он может помочь Западу справиться с последним тектоническим вызовом на европейском континенте.

Через 5-10 лет, когда Западные Балканы станут членами ЕС, таким геополитическим инструментом с тем же эффектом должна стать перспектива членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

В то же время Запад должен сменить собеседника в своем диалоге с Россией. Нужен диалог не с Путиным, а "с Россией будущего".

Диалог с Путиным – контрпродуктивен. Российский президент не собирается меняться. Попытки договориться с ним будут расцениваться как "проявление слабости Запада". А любые признаки слабости Запада провоцируют Путина к еще более агрессивному поведению.

Поэтому вместо того чтобы разговаривать с Путиным, Запад должен взаимодействовать с той Россией, которой еще нет, но которая может появиться после окончания путинской эпохи.

Западу нужна возможная стратегия отношений с постимперской и неагрессивной Россией (которая однажды обязательно появится!). Эта стратегия может включать даже модель интеграции проевропейской России в западные структуры, как предлагает Андреас Умланд – включая безвизовый режим, свободную торговлю, соглашение об ассоциации с ЕС или даже таможенный союз.

Это был бы своего рода "план Маршалла" для России.

Это помогло бы обычным россиянам и части элиты (тем, кто не связан с клептократическим режимом Путина) понять, что они теряют сегодня из-за агрессивности режима и что они выиграют, если после Путина начнется развитие проевропейской России.

Условия успеха

Развитие новой стратегии Запада в отношении России зависит от нескольких важных геополитических условий на Западе.

Прежде всего такая стратегия немыслима без лидерской роли в ней США.

В последнее время усиливаются разногласия между США и Западной Европой по вопросам Ирана, Иерусалима, "Северного потока-2" и торговли. Это становится опасным, поскольку в долгосрочной перспективе может привести к необратимым изменениям в трансатлантических отношениях. Если так произойдет, это подтолкнет Россию к еще более непредсказуемым и опасным действиям.

"План Маршалла" на финишной прямой: что нужно сделать Украине

Поэтому Литва должна приложить все усилия, чтобы не допустить увеличения разрыва между ЕС и США.

В то же время не менее важно, чтобы ЕС продолжал интеграцию, наращивал свою мощь.

ЕС нуждается в стратегии снижения зависимости своих государств-членов от поставок из стран, представляющих геополитическую угрозу для объединенной Европы. Евросоюз также должен разработать эффективную политику соседства и расширения, которая в дальнейшем естественным образом должна трансформироваться в план расширения ЕС в сторону восточного соседства.

Литва должна взять на себя инициативу по формированию коалиции сторонников новой стратегии Запада в отношении России. Нашими первыми естественными партнерами могут стать Скандинавские и Балтийские страны. А в ближайшем будущем основными опорами коалиции могут стать Великобритания и Польша.

Достижение этой цели требует не только консенсуса между парламентом, правительством и президентом. Нам также нужно постоянно говорить об этой цели. И говорить о ней громко.

Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, 1999-2000 и 2008-2012, Гедиминас Киркилас, бывший премьер-министр Литвы, 2006-2008, «Европейская правда»