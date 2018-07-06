Станислав Шушкевич: Парад на 3 июля - это театр абсурда 4 6.07.2018, 14:50

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Зачем белорусам бряцание оружием за бюджетные деньги?

Экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич высказал свое отношение к шикарным парадам на 3 июля, сообщает «Радыё Рацыя».

Последний парад 3 июля Лукашенко похвалил, а в социальных сетях до сих пор продолжается обсуждение того, нужен ли был такой дорогой фестиваль и бряцание оружием за бюджетные деньги.

- Я считаю, что эти парады нам абсолютно не нужны. Это просто трата средств. Никакого патриотического движения здесь нет. Приглашать на парад русских и китайцев - это вообще в мою голову не укладывается.

Какой-то театр абсурда. Парад - это забава авторитарных деятелей, не более того. Были в свое время и российские императоры, которые также радовались различным своим полкам. Наша страна также сейчас переживает этот этап, потому что власти думают, что показывают людям что-то новое. А на самом деле они показывают давно пройденные этапы истории. Поэтому, если некуда государственные средства вкладывать, пусть веселятся и дальше.

- А людей такие мероприятия не объединяют?

- Как может происходить единение из-под палки? При Союзе также сгоняли на советы принудительно, люди смеялись над этим шествием. Более того, теперь такие мероприятия даже разъединяют людей, так как начинаются споры сторонников парадов и тех, кто против. Зачем это государству? В общем, сегодня я вижу большой контраст между кланом чиновников и простыми людьми.