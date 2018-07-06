закрыть
6 июля 2018, пятница, 16:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Девять необычных подарков из Беларуси для иностранных друзей

3
  • 6.07.2018, 15:06
  • 2,081

Что подарить в подарок иностранцу?

Какой сувенир увезти из Синеокой к себе на родину? Путеводители и различные подборки советуют стандартные вещи вроде зефира со сгущенкой и клюквы в сахаре с крамбамбулей, льняных скатертей и кружевного женского белья, соломенных кукол и вышиванок с национальными узорами. Не отвергая этих хороших вещей, The Village Беларусь нашел еще несколько нестандартных и интересных товаров, которые можно подарить за границу.

Бетонный пауэрбанк

Юрий Румовский и Евгений Гриневич полтора года назад открыли в бывших цехах «Горизонта» мастерскую Grey Mass по выпуску разных изделий из бетона. Цветочные вазоны, подсвечники, мыльницы, статуэтки, — то, что мы чаще привыкли видеть пластмассовым, металлическим или глиняным. Но самый ходовой товар у ребят — глиняные флешки (16 Гб — 35 рублей). Еще интересно выглядит бетонный пауэрбанк — гаджет, который призван быть легким и компактным, но облечен в массивный бетон. Портативный зарядник на 2 500 мАч стоит 32 рубля.

Игрушка от «БелАЗа»

Да-да, жодинский гигант автомобилестроения, выпускающий самый большой в мире самосвал, также производит и маленькие «БелАЗики» — для детей. Выпускаются три модели: от крошечной, размером чуть больше спичечного коробка, до действительно большого самосвала массой в полтора килограмма, в кузов которого может поместиться ребенок 3–4 лет и кататься с горки. Игрушечные «БелАЗы» выпускают и другие фирмы, но только на эти выдается паспорт, где четко пропечатано название производителя: ОАО «БелАЗ». Кстати, подобные игрушки выпускает и другой известный производитель карьерных самосвалов — американская компания Caterpillar. Игрушечный самосвал «БелАЗ» — это все равно что велосипед от Lamborghini или санки от Volvo, можно смело везти в подарок ребенку своих заграничных друзей.

Ящичек для бороды

Вот еще сувениры для ухода за волосами, но на этот раз — для усов и бород. Под брендом Spadar выпускаются масла для бороды с разными ароматами, отдельные гребешки, наборы расчесок и комплектные ящички с гребешками, щетками, маслами, бальзамами и шампунями. Почти как секретный чемоданчик Джеймса Бонда. Цены стартуют от 10 рублей.

Колбаса из бобра от Минлесхоза

В прошлом году на выставке «Охота и рыболовство» Минлесхоз представил колбасу из мяса бобра под брендом «Паляўнічыя прысмакі». Правда, самой бобрятины в колбасе всего 30 %, остальное — мясо оленя или утки. В год в Беларуси отлавливают около 9 тысяч бобров (они уже давно не в «Красной книге»), из них 30–40 % собираются пустить на колбасу; из пяти бобров получается сделать 10–15 кило колбасы. Колбасу пока показывают на выставках, но обещают вот-вот выбросить на прилавки магазинов по цене примерно в 25–30 рублей за килограмм. Мы плохо относимся к убийству бобров ради колбасы (да и к убийству бобров в принципе), но если вас лично ничего в этой истории не смущает – берите. В конце концов, статья про необычные подарки, а не высокие принципы.

Кожаные аксессуары от Minsker

Беларуские мастера славятся не только поделками из льна и соломы, но и из кожи. Кстати, Никита Кожемяка — герой беларуских былинных сказок. В сувенирных лавках Минска можно найти кожаные сумки и кошельки бренда Makey, а мы советуем еще обратить внимание на изделия марки Minsker. Кожаный ремень или кошелек с изящным тиснением: слово Minsker выбито все равно что надпись Indian на баке самого быстрого мотоцикла. А еще у них на логотипе — портрет городского головы графа Кароля Гуттен-Чапского. Голова головы, если точнее. Ремни и монетницы стоят от 29 рублей, кошельки и обложки для документов — от 39 рублей, чехлы для смартфонов — от 22 рублей.

Ювелирные изделия с национальным орнаментом

Обычно «ювелирка» и орнаменты существуют отдельно друг от друга: с национальными узорами чаще покупают футболки, сумки и обложки на паспорт. Но ювелирная компания Alte соединила два вида украшений и нанесла узоры на сережки и кольца. И пусть изделия выпустила по заказу фабрика «Алькор» в российской Костроме, но дизайн был придуман здесь, в Беларуси, и украшения этой линейки продаются только у нас в стране.

Разноцветный зефир с нестандартными вкусами

Зефир частенько включают в подборки обязательных сувениров для иностранцев: и выбор большой, и на вкус приятен. А мы рекомендуем пробовать новый вкусы, которые предлагает бобруйская фабрика. Буквально на днях появился разноцветный (с посыпкой желтого, зеленого, бирюзового, фиолетового и других цветов) зефир линейки Festini разных вкусов: облепиха, кофе с корицей, ежевика, кокос, мохито, вишня. Кстати, если ваши зарубежные друзья придерживаются кашрута, то для них на фабрике таки выпускают кошерный зефир.

Стильные валенки от Смиловичской фабрики или минского дизайнера

Смиловичская валяльно-войлочная фабрика — единственный в стране производитель валенок и одно из редких предприятий, у которого все еще нет собственного сайта. Но фабрика до сих пор работает и выпускает множество видов валенок — от простых и бесхитростных, для деревни, до стильных и с узорами, для выхода в свет. Кстати, за границей о наших валенках знают не понаслышке: еще в 2014–м фабрика начала поставлять их в Канаду. А еще валенки вручную делают на минской мануфактуре Samusev. Они стоят от 120 до 360 рублей, а на изготовление требуется примерно неделя. Так что не откладывайте заказ валенок на последний день.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип