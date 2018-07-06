Девять необычных подарков из Беларуси для иностранных друзей 3 6.07.2018, 15:06

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Что подарить в подарок иностранцу?

Какой сувенир увезти из Синеокой к себе на родину? Путеводители и различные подборки советуют стандартные вещи вроде зефира со сгущенкой и клюквы в сахаре с крамбамбулей, льняных скатертей и кружевного женского белья, соломенных кукол и вышиванок с национальными узорами. Не отвергая этих хороших вещей, The Village Беларусь нашел еще несколько нестандартных и интересных товаров, которые можно подарить за границу.

Бетонный пауэрбанк

Юрий Румовский и Евгений Гриневич полтора года назад открыли в бывших цехах «Горизонта» мастерскую Grey Mass по выпуску разных изделий из бетона. Цветочные вазоны, подсвечники, мыльницы, статуэтки, — то, что мы чаще привыкли видеть пластмассовым, металлическим или глиняным. Но самый ходовой товар у ребят — глиняные флешки (16 Гб — 35 рублей). Еще интересно выглядит бетонный пауэрбанк — гаджет, который призван быть легким и компактным, но облечен в массивный бетон. Портативный зарядник на 2 500 мАч стоит 32 рубля.

Игрушка от «БелАЗа»

Да-да, жодинский гигант автомобилестроения, выпускающий самый большой в мире самосвал, также производит и маленькие «БелАЗики» — для детей. Выпускаются три модели: от крошечной, размером чуть больше спичечного коробка, до действительно большого самосвала массой в полтора килограмма, в кузов которого может поместиться ребенок 3–4 лет и кататься с горки. Игрушечные «БелАЗы» выпускают и другие фирмы, но только на эти выдается паспорт, где четко пропечатано название производителя: ОАО «БелАЗ». Кстати, подобные игрушки выпускает и другой известный производитель карьерных самосвалов — американская компания Caterpillar. Игрушечный самосвал «БелАЗ» — это все равно что велосипед от Lamborghini или санки от Volvo, можно смело везти в подарок ребенку своих заграничных друзей.

Ящичек для бороды

Вот еще сувениры для ухода за волосами, но на этот раз — для усов и бород. Под брендом Spadar выпускаются масла для бороды с разными ароматами, отдельные гребешки, наборы расчесок и комплектные ящички с гребешками, щетками, маслами, бальзамами и шампунями. Почти как секретный чемоданчик Джеймса Бонда. Цены стартуют от 10 рублей.

Колбаса из бобра от Минлесхоза

В прошлом году на выставке «Охота и рыболовство» Минлесхоз представил колбасу из мяса бобра под брендом «Паляўнічыя прысмакі». Правда, самой бобрятины в колбасе всего 30 %, остальное — мясо оленя или утки. В год в Беларуси отлавливают около 9 тысяч бобров (они уже давно не в «Красной книге»), из них 30–40 % собираются пустить на колбасу; из пяти бобров получается сделать 10–15 кило колбасы. Колбасу пока показывают на выставках, но обещают вот-вот выбросить на прилавки магазинов по цене примерно в 25–30 рублей за килограмм. Мы плохо относимся к убийству бобров ради колбасы (да и к убийству бобров в принципе), но если вас лично ничего в этой истории не смущает – берите. В конце концов, статья про необычные подарки, а не высокие принципы.

Кожаные аксессуары от Minsker

Беларуские мастера славятся не только поделками из льна и соломы, но и из кожи. Кстати, Никита Кожемяка — герой беларуских былинных сказок. В сувенирных лавках Минска можно найти кожаные сумки и кошельки бренда Makey, а мы советуем еще обратить внимание на изделия марки Minsker. Кожаный ремень или кошелек с изящным тиснением: слово Minsker выбито все равно что надпись Indian на баке самого быстрого мотоцикла. А еще у них на логотипе — портрет городского головы графа Кароля Гуттен-Чапского. Голова головы, если точнее. Ремни и монетницы стоят от 29 рублей, кошельки и обложки для документов — от 39 рублей, чехлы для смартфонов — от 22 рублей.

Ювелирные изделия с национальным орнаментом

Обычно «ювелирка» и орнаменты существуют отдельно друг от друга: с национальными узорами чаще покупают футболки, сумки и обложки на паспорт. Но ювелирная компания Alte соединила два вида украшений и нанесла узоры на сережки и кольца. И пусть изделия выпустила по заказу фабрика «Алькор» в российской Костроме, но дизайн был придуман здесь, в Беларуси, и украшения этой линейки продаются только у нас в стране.

Разноцветный зефир с нестандартными вкусами

Зефир частенько включают в подборки обязательных сувениров для иностранцев: и выбор большой, и на вкус приятен. А мы рекомендуем пробовать новый вкусы, которые предлагает бобруйская фабрика. Буквально на днях появился разноцветный (с посыпкой желтого, зеленого, бирюзового, фиолетового и других цветов) зефир линейки Festini разных вкусов: облепиха, кофе с корицей, ежевика, кокос, мохито, вишня. Кстати, если ваши зарубежные друзья придерживаются кашрута, то для них на фабрике таки выпускают кошерный зефир.

Стильные валенки от Смиловичской фабрики или минского дизайнера

Смиловичская валяльно-войлочная фабрика — единственный в стране производитель валенок и одно из редких предприятий, у которого все еще нет собственного сайта. Но фабрика до сих пор работает и выпускает множество видов валенок — от простых и бесхитростных, для деревни, до стильных и с узорами, для выхода в свет. Кстати, за границей о наших валенках знают не понаслышке: еще в 2014–м фабрика начала поставлять их в Канаду. А еще валенки вручную делают на минской мануфактуре Samusev. Они стоят от 120 до 360 рублей, а на изготовление требуется примерно неделя. Так что не откладывайте заказ валенок на последний день.